Жемчужные ванны, лечебные души и гидромассаж. Узнали, как проходит оздоровление в детском лагере

За неделю осенних каникул в Минской области было открыто свыше 300 лагерей с дневным пребыванием, в том числе патриотической, экологической и спортивной направленностей. В лагере «Зубренок» отдохнули около 1000 ребят. Традиционно, особое внимание – военно-патриотическому воспитанию. На базе центра была создана музейно-историческая площадка, которая окунает ребят во времена военного лихолетья. О том, как растят будущих патриотов, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Большое внимание в Зубренке уделяют оздоровлению детей. Помимо бассейна, в центре работают физиотерапевтические кабинеты, зал лечебной физкультуры, водолечебница. В распоряжении воспитанников – жемчужные ванны, лечебные души и гидромассаж. Такие процедуры помогают ребятам укрепить иммунитет, успокоить нервную систему и улучшают обменные процессы.

Степан Зубринович:

Мне очень нравится, тут очень интересно! Доктора очень хорошие. Всегда спрашивают, если что-то плохо, тогда всегда помогут. В принципе, процедуры все любимые. Все как бы и расслабляющие, и помогают от всего. Все мне нравится!

В числе оздоровительных процедур особым спросом у зубрят пользуется и бесконтактный массаж. Он назначается по рекомендации врача. Длительность процедуры 16 минут. На специальном мониторе можно выбрать разные режимы, например, лимфодренаж, интенсивный либо фитнес-массаж.