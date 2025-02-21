Прямой эфир

У беларускіх лагерах стартуе пачатак летняй аздараўленчай кампанiі – 2025

21 февраля 2025 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На календары толькі люты, а ў беларускіх лагерах ужо стартуе пачатак летняй аздараўленчай кампаніі, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

Так, актыўна браніруюць і рэалізуюць пуцёўкі. Аздараўленне дзяцей і моладзі – адзін з прыярытэтаў клопату пра новае пакаленне ў нашай краіне. Штогод дзяржава накіроўвае сродкі на ільготнае санаторна-курортнае лячэнне і адпачынак у летніках. Падыход да арганізацыі кампаніі – комплексны.

У беларускіх лагерах стартуе пачатак летняй аздараўленчай кампанiі – 2025-2

Умацоўваюць матэрыяльна-тэхнічную базу, падбіраюць кадры, распрацоўваюць збалансаванае меню для сталовых. Ажыўлена гэтымі днямі на тэрыторыі аздараўленчага лагера «Салют» Кобрынскага раёна. Тут – маштабная мадэрнізацыя, узводзіцца новы корпус – будынак у скандынаўскім стылі. Хутка такія аб'екты, разлічаныя на шэсць пакояў, заменяць старыя драўляныя збудаванні.

У беларускіх лагерах стартуе пачатак летняй аздараўленчай кампанiі – 2025-4

Ігар Касянкоў, дырэктар УКБ Брэста:
Полностью новый корпус со всей инженерией, то есть водоснабжение, канализация, электроэнергия. В этих корпусах уже предусмотрено отопление посредством электроконвекторов, которые позволяют в межсезонье комфортно детишкам прибывать.

У беларускіх лагерах стартуе пачатак летняй аздараўленчай кампанiі – 2025-6

За змену ў летніку гатовы прыняць да 250 хлопчыкаў і дзяўчынак. З гэтага года яшчэ дваццаць падлеткаў будуць аздараўляцца дадаткова на базе палатачнага лагера.

У беларускіх лагерах стартуе пачатак летняй аздараўленчай кампанiі – 2025-8

Яна Рэва, дырэктар аздараўленчага лагера Брэста:
Лагерь имеет военно-патриотический профиль, называется он «Время первых», посвященный 85-летию Брестской области. Также на территории лагеря огромное количество новых спортивных площадок, детского игрового надворного оборудования. Welcome-зона оборудована площадками и лавочками для встреч с родителями.

У летніках Брэсцкай вобласці толькі летась умацавалі здароўе і адпачылі 66 з паловай тысяч юных жыхароў рэгіёна. Чвэрць з іх бавілі час за горадам. Штогод гэты паказчык расце. Падрыхтаваць праграму з багатым спектрам мерапрыемстваў, паклапаціцца пра кожнае дзіця – задача і на сёлета.

# Оздоровление # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
У Беларусі расце цікавасць да ўнутранага турызму
21 февраля 2025 08:25

У Беларусі расце цікавасць да ўнутранага турызму

Лукашенко поставил задачу проверить зимовку скота
21 февраля 2025 08:22

Лукашенко поставил задачу проверить зимовку скота

Аляксандр Лукашэнка наведвае сельгаспрадпрыемства «Шыпяны-АСК» у Смалявіцкім раёне
21 февраля 2025 07:39

Аляксандр Лукашэнка наведвае сельгаспрадпрыемства «Шыпяны-АСК» у Смалявіцкім раёне