У беларускіх лагерах стартуе пачатак летняй аздараўленчай кампанiі – 2025

На календары толькі люты, а ў беларускіх лагерах ужо стартуе пачатак летняй аздараўленчай кампаніі, расказалі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Так, актыўна браніруюць і рэалізуюць пуцёўкі. Аздараўленне дзяцей і моладзі – адзін з прыярытэтаў клопату пра новае пакаленне ў нашай краіне. Штогод дзяржава накіроўвае сродкі на ільготнае санаторна-курортнае лячэнне і адпачынак у летніках. Падыход да арганізацыі кампаніі – комплексны.

Умацоўваюць матэрыяльна-тэхнічную базу, падбіраюць кадры, распрацоўваюць збалансаванае меню для сталовых. Ажыўлена гэтымі днямі на тэрыторыі аздараўленчага лагера «Салют» Кобрынскага раёна. Тут – маштабная мадэрнізацыя, узводзіцца новы корпус – будынак у скандынаўскім стылі. Хутка такія аб'екты, разлічаныя на шэсць пакояў, заменяць старыя драўляныя збудаванні.

Ігар Касянкоў, дырэктар УКБ Брэста:

Полностью новый корпус со всей инженерией, то есть водоснабжение, канализация, электроэнергия. В этих корпусах уже предусмотрено отопление посредством электроконвекторов, которые позволяют в межсезонье комфортно детишкам прибывать.

За змену ў летніку гатовы прыняць да 250 хлопчыкаў і дзяўчынак. З гэтага года яшчэ дваццаць падлеткаў будуць аздараўляцца дадаткова на базе палатачнага лагера.