Стали не просто отрядом, а целой семьёй. Дети рассказали, за что любят «Зубрёнок»

За неделю осенних каникул в Минской области было открыто свыше 300 лагерей с дневным пребыванием, в том числе патриотической, экологической и спортивной направленностей. В лагере «Зубренок» отдохнули около 1000 ребят. Традиционно особое внимание – военно-патриотическому воспитанию. На базе центра была создана музейно-историческая площадка, которая окунает ребят во времена военного лихолетья. О том, как растят будущих патриотов, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Елизавета Шепелева:

Этим летом я решила попробовать себя в чем-то новом и приехала в волонтерский отряд «Крылья», о чем ни разу не пожалела. За это лето я была там три раза, и после этого замечательного лета я решила приехать сюда еще раз, и вот попала на каникулярную смену в «Зубренок». Волонтерский отряд стал для меня не просто отрядом, а целой семьей, в которую я хочу возвращаться снова и снова. Я работала с детьми маленькими, в наши обязанности входило каждый день будить их, заплетать, как-то проводить с ними досуг. Также помогать просто сотрудникам из «Зубренка».

Развить свои лидерские качества, найти то, что действительно интересно и даже определиться с будущей профессией, ребятам помогает лидер-клуб, созданный на базе образовательно-оздоровительного центра. Здесь дети пробуют себя в разных амплуа: психология, творчество, международные отношения и история. Полина Ровдо решила попробовать себя в роли экскурсовода и познакомить своих сверстников с достижениями и культурным наследием нашей страны.