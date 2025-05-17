Более 300 ребят из 10 стран мира приедут на отдых в НДЦ «Зубрёнок»

Более 300 ребят из 10 стран приедут в Беларусь предстоящим летом, чтобы отдохнуть, укрепить здоровье и окунуться в атмосферу тепла и внимания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в преддверии начала оздоровительного сезона Президент подписал распоряжение о финансировании пребывания зарубежных детей в легендарном «Зубренке» – месте, где каждый чувствует себя как дома.

Дети из Алжира, Египта, Индии, Китая, Лаоса, Мьянмы, Палестины, Кыргызстана, Узбекистана и Курской области России пройдут медицинское обследование, получат санаторно-курортное лечение, а также познакомятся с богатой культурой и историей Беларуси. «Зубренок» уже готов к встрече гостей. На летний период сформировали опытный педагогический состав. Однако особое внимание – программе досуга.

Татьяна Осмоловская, директор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Что включает программа? Много мероприятий. Это и посещение интересных наших локаций, это образовательные лаборатории. Наши гости смогут изучить и познакомиться с традициями «Зубренка», изучить направления деятельности центра, познакомиться с особенностями Нарочанского края. Кроме интересных зубрятских мероприятий, программа предусматривает и экскурсии в столицу нашей страны, Несвижский и Мирский замок. В городе Минске наши зарубежные друзья смогут посетить Национальную библиотеку, музей Великой Отечественной войны, аквапарк «Лебяжий» и погулять по вечернему городу.