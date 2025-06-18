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Главврач белорусского санатория рассказал, что контингент в здравницах действительно помолодел

18 июня 2025 17:31
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Главврач белорусского санатория рассказал, что контингент в здравницах действительно помолодел-2

Вадим Будник, врач-уролог, главврач санатория «Приднепровский»:
Контингент, который оздоравливается в санатории, действительно помолодел. Эта тенденция носит очень стойкий характер. У нас прослеживается даже за последние два-три года, особенно летом, большое количество детей, то есть молодые семьи, которые приезжают с детьми. 

И это неуклонно влияет на наше развитие. Мы тоже вынуждены приспосабливаться и предлагать нашим клиентам естественные условия, которые бы им были максимально комфортны и привлекательны.

Мне кажется, так называемый санаторинг – это не какое-то модное явление, которое сиюминутно появилось. Мне кажется, это результат достаточно кропотливой и плодотворной работы многих министерств и ведомств, потому что работа проводилась целенаправленно, чтобы в санатории привлечь людей помоложе.

Главврач белорусского санатория рассказал, что контингент в здравницах действительно помолодел-4

Вадим Будник:
Ни для кого не секрет, что санатории всегда ассоциировались с пожилым населением, с пенсионерами. Нас такая ситуация тоже не очень устраивала, и мы действительно целенаправленно проводили работу, чтобы привлекать.

Очень многое было сделано с точки зрения улучшения и медицинской составляющей, и условий пребывания. Почему молодежь поехала к нам? Именно потому, что у нас достаточно оптимальное соотношение цены и качества, доступности.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Все прекрасно знают, что не самое дешевое удовольствие. Не может студент взять и сходу поехать. Но они осознанно между Турцией и санаторием сейчас выбирают санаторий.

Вадим Будник:
Если сравнивать с Турцией, Египтом и прочими зарубежными, однозначно более выигрышная ситуация, цены – у нас гораздо доступнее.

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# Молодежь Беларуси # Санатории # Оздоровление # Григорий Азаренок

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