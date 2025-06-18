Главврач белорусского санатория рассказал, что контингент в здравницах действительно помолодел

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вадим Будник, врач-уролог, главврач санатория «Приднепровский»:

Контингент, который оздоравливается в санатории, действительно помолодел. Эта тенденция носит очень стойкий характер. У нас прослеживается даже за последние два-три года, особенно летом, большое количество детей, то есть молодые семьи, которые приезжают с детьми.

И это неуклонно влияет на наше развитие. Мы тоже вынуждены приспосабливаться и предлагать нашим клиентам естественные условия, которые бы им были максимально комфортны и привлекательны.

Мне кажется, так называемый санаторинг – это не какое-то модное явление, которое сиюминутно появилось. Мне кажется, это результат достаточно кропотливой и плодотворной работы многих министерств и ведомств, потому что работа проводилась целенаправленно, чтобы в санатории привлечь людей помоложе.