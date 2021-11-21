Санаторий в Литве снова принимает детей из Беларуси на оздоровление

Новости Беларуси. На неделе наши дети после длительного перерыва отправились отдыхать в санаторий «Беларусь» в литовском Друскининкае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. На неделе наши дети после длительного перерыва отправились отдыхать в санаторий «Беларусь» в литовском Друскининкае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
До марта 2020 такие путешествия были постоянными, но их пришлось отменить. В том числе из-за эпидемии коронавируса. Да и санкционная неразбериха – а здравница попала под рестрикции ЕС – не пошла на пользу здоровью.
Но все разрешилось, и сейчас 78 детей из разных регионов Беларуси пьют минеральную воду из источников и принимают другие полезные процедуры. Надеемся, продолжение следует.