Санаторий в Литве снова принимает детей из Беларуси на оздоровление

Новости Беларуси. На неделе наши дети после длительного перерыва отправились отдыхать в санаторий «Беларусь» в литовском Друскининкае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

До марта 2020 такие путешествия были постоянными, но их пришлось отменить. В том числе из-за эпидемии коронавируса. Да и санкционная неразбериха – а здравница попала под рестрикции ЕС – не пошла на пользу здоровью.