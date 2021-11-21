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Санаторий в Литве снова принимает детей из Беларуси на оздоровление

21 ноября 2021 17:44
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Новости Беларуси. На неделе наши дети после длительного перерыва отправились отдыхать в санаторий «Беларусь» в литовском Друскининкае, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Санаторий в Литве снова принимает детей из Беларуси на оздоровление-1

До марта 2020 такие путешествия были постоянными, но их пришлось отменить. В том числе из-за эпидемии коронавируса. Да и санкционная неразбериха – а здравница попала под рестрикции ЕС – не пошла на пользу здоровью.  

Санаторий в Литве снова принимает детей из Беларуси на оздоровление-4

Но все разрешилось, и сейчас 78 детей из разных регионов Беларуси пьют минеральную воду из источников и принимают другие полезные процедуры. Надеемся, продолжение следует.  

# Оздоровление # общество # Фотофакт

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