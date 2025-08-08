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Новости по тегу #Ольга Колосова

Керамика, орудия труда и украшения – в Вилейском районе обнаружен уникальный археологический комплекс
08 августа 2025 15:20

Керамика, орудия труда и украшения – в Вилейском районе обнаружен уникальный археологический комплекс

В Вилейке продолжает работу первая выставка Союза художников Минщины «Мясцовы краявiд»
07 августа 2025 14:27

В Вилейке продолжает работу первая выставка Союза художников Минщины «Мясцовы краявiд»

В Национальной библиотеке Беларуси представлен новый выставочный проект «За мирное небо!»
04 марта 2025 06:33

В Национальной библиотеке Беларуси представлен новый выставочный проект «За мирное небо!»

В Вилейке открыли экспозицию, посвящённую знаменитым землякам
27 января 2023 08:51

В Вилейке открыли экспозицию, посвящённую знаменитым землякам

В Вилейском районе заложили кленовую аллею праведников народов мира, укрывавших евреев во время войны
04 октября 2022 14:06

В Вилейском районе заложили кленовую аллею праведников народов мира, укрывавших евреев во время войны

«Память всё-таки жива». В Вилейке благоустроили мемориал, посвящённый жертвам геноцида
23 мая 2022 14:40

«Память всё-таки жива». В Вилейке благоустроили мемориал, посвящённый жертвам геноцида

Как пользоваться самоварами? У этой женщины их целая коллекция, и вот что она о них рассказывает
20 января 2022 16:50

Как пользоваться самоварами? У этой женщины их целая коллекция, и вот что она о них рассказывает

С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года
23 июня 2021 14:53

С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года

«Собираю ручки с логотипами». Белорусы рассказали о необычных видах коллекционирования
23 января 2021 06:22

«Собираю ручки с логотипами». Белорусы рассказали о необычных видах коллекционирования

«Самый старый спичечный коробок 1950-х годов». Коллекционеры о редких экземплярах
20 января 2021 13:19

«Самый старый спичечный коробок 1950-х годов». Коллекционеры о редких экземплярах

«Это желание обладать красивыми вещами». Почему люди начинают заниматься коллекционированием?
19 января 2021 13:16

«Это желание обладать красивыми вещами». Почему люди начинают заниматься коллекционированием?

Можно ли заработать на коллекционировании? Мнение белорусов, которые собирают необычные вещи
18 января 2021 12:35

Можно ли заработать на коллекционировании? Мнение белорусов, которые собирают необычные вещи