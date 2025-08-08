Новости по тегу #Ольга Колосова

Открытие в деревне Речки сделали студенты и преподаватели Белорусского государственного университета. Археологический комплекс датируется первым тысячелетием нашей эры.
Представлены работы 11 мастеров из Несвижа, Молодечно, Заславля, Воложинского и Минского районов. Это более 20 полотен, как живописных, так и выполненных в графике.
Это масштабная совместная инициатива ряда музеев нашей страны.
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