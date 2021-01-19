«Это желание обладать красивыми вещами». Почему люди начинают заниматься коллекционированием?

Новости Беларуси. Мы вспомнили об одной довольно популярной новогодней традиции: избавляться от старых вещей. Иными словами – оставлять их в старом году. Но так как 2020-й оказался не самым обычным годом, то мы решили встретиться с людьми, которые предпочитают не выбрасывать старые вещи, а сохранять их. Откуда у людей страсть к коллекционированию и можно ли на этом заработать? Мы познакомились с самыми интересными коллекционерами, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Андрей Дударчик:

Коллекционер – это человек, который глубоко вникает в суть своей коллекции. У него появляется интерес достать то, чего нет ни у кого, а если есть, то у ограниченного количества людей. Это те люди, которые тратят последнее для того, чтобы приобрести что-то. Идут, например, на самую высокую гору, чтобы там сорвать цветок эдельвейса, засушить его, несмотря на то, что он в Красной книге бывшего Советского Союза, теперь России, за это можно получить хороший штраф, но они идут и делают это. Вот это коллекционеры, у них есть интерес. У меня скорее собирательство, но это можно отнести к определенной коллекции, потому что это мое. Учитывая, что я мужчина, глава семьи, то все, что за мной, это мое. Вадим Смоляк, корреспондент:

Как вы считаете, в чем природа, откуда берется страсть к коллекционированию? Есть разные мнения, чуть ли не до сублимации, желания чем-то обладать, собирать, нести в дом.

Надежда Авдей:

Существует очень много теорий, как и в психологии, так и в социологии. И вообще, что такое коллекционирование. Если учесть исторический факт, что коллекционирование возникло еще в каменном веке, когда люди начали собирать похожие камушки одинаковой формы, при раскопках на территории Египта, при раскопках на территории европейских стран были найдены небольшие коллекции, которые объединяли собой некую тему, то в принципе коллекционирование – это достаточно давнее занятие. Сегодня кто-то говорит, что это психическое заболевание, одержимость получать что-то. Я не знаю, правильно это или нет, но если это осознанное собирание коллекции с каким-то историческим подтекстом и возможность представлять ее людям и показывать, то, на мой взгляд, это не заболевание, а возможность рассказать людям о том, что эти предметы существуют.

Мария Нечковская:

Я думаю, это желание обладать какими-то вещами красивыми, которые вам нравятся, которые вам интересны, которые вы как-то хотите постичь, понять, сколько их существует во всем разнообразии. Просто выделите одну вещь, хочется увидеть еще, еще и еще. Возможно, это не совсем корректное сравнение, но, наверное, это как будто найти песню какой-то группы и потом посмотреть, что есть у них еще. Просто чтобы понять, что они из себя представляют. То же самое и здесь. Вы видите один пакетик, вам интересно, что из себя представляют пакетики, возможно, той же фирмы, но другого сорта. И вообще, что из себя представляет сахар в мировом масштабе. Просто интерес.

Анастасия Авдей:

Я думаю, что это просто вид увлечения, то есть человеку что-то нравится, и он хочет собрать для себя, чтоб у него было. Для меня ангел – это просто излучение позитива. Когда мне плохо, я прихожу, смотрю на эту коллекцию и понимаю, что сегодня черная полоса, но завтра она будет белая.

Ольга Колосова:

Ты посвящаешь часть своего времени не впустую, это даже какие-то новые знакомства. Главное, чтобы самому было интересно, приятно, чтобы ты не собирал и не работал для других.