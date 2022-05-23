«Память всё-таки жива». В Вилейке благоустроили мемориал, посвящённый жертвам геноцида

Новости Беларуси. В Вилейке благоустроили мемориал, посвященный жертвам геноцида и Холокоста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Камень-валун расположился в центре города.
Новости Беларуси. В Вилейке благоустроили мемориал, посвященный жертвам геноцида и Холокоста, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Камень-валун расположился в центре города.
На нем находится гранитная табличка, которая повествует о трагических событиях того времени. К наведению порядка присоединились ветераны, молодежь, общественные организации. Убрали листву, высадили цветы и кустарники. Окрасили ограждение. Позаботились и об облицовке постамента. Символично, что рядом с валуном высажена аллея из плакучих ив.
Ольга Колосова, научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:
Человек или люди, которые не знают своего прошлого, они не достойны будущего. Поэтому это очень важно, и я считаю, что память жива. И сколько бы нас лет ни отделяло от вот этих героических и трагических событий Великой Отечественной войны, память все-таки жива. И эта память передается из поколения в поколение. И то, что к памятникам приходят школьники, возлагают цветы, наша молодежь, это очень важно в рамках патриотического воспитания.
Благодаря энтузиазму и работе с архивами установлена историческая правда об этом памятном месте. Здесь в июле 1941-го находился вилейский концлагерь для военнопленных. Позже он стал одним из вилейских гетто, в котором погибли тысячи человек.