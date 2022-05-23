«Память всё-таки жива». В Вилейке благоустроили мемориал, посвящённый жертвам геноцида

На нем находится гранитная табличка, которая повествует о трагических событиях того времени. К наведению порядка присоединились ветераны, молодежь, общественные организации. Убрали листву, высадили цветы и кустарники. Окрасили ограждение. Позаботились и об облицовке постамента. Символично, что рядом с валуном высажена аллея из плакучих ив.

Ольга Колосова, научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:

Человек или люди, которые не знают своего прошлого, они не достойны будущего. Поэтому это очень важно, и я считаю, что память жива. И сколько бы нас лет ни отделяло от вот этих героических и трагических событий Великой Отечественной войны, память все-таки жива. И эта память передается из поколения в поколение. И то, что к памятникам приходят школьники, возлагают цветы, наша молодежь, это очень важно в рамках патриотического воспитания.