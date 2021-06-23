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С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года

23 июня 2021 14:53
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Новости Беларуси. В Вилейском краеведческом музее скоро откроется новая экспозиция, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В фондах хранятся уникальные документы, говорящие о событиях 17 сентября 1939 года.

С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года-1

Тогда земли Вилейщины входили в состав Польши. Представители района участвовали во Всенародном собрании, где было решено воссоединить Западную и Восточную Беларусь. Обо всем этом свидетельствуют многочисленные документы и фотоснимки. Кроме того, сотрудники музея собрали воспоминания старожилов района. Например, известно, что для встречи Красной армии в Вилейке была сооружена цветочная арка.

С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года-4

Ольга Колосова, научный работник Вилейского краеведческого музея:
Есть такое изречение: историю нельзя судить, ее нужно знать. Больше всего, когда это наглядно и, конечно, когда об этом говорят свидетели и очевидцы. Мы не упустили время, у нас и фильмы есть, и кинохроника этих событий, что мы, конечно, стараемся показывать и рассказывать нашим школьникам во время каких-то музейных проектов, лекций.

С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года-7

В Вилейском районе есть улицы 17 сентября в райцентре и агрогородке Илье.

# Музеи # общество # Ольга Колосова # Фотофакт

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