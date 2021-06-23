С уникальными документами и кинохроникой. В Вилейском музее готовят экспозицию о событиях 17 сентября 1939 года

Тогда земли Вилейщины входили в состав Польши. Представители района участвовали во Всенародном собрании, где было решено воссоединить Западную и Восточную Беларусь. Обо всем этом свидетельствуют многочисленные документы и фотоснимки. Кроме того, сотрудники музея собрали воспоминания старожилов района. Например, известно, что для встречи Красной армии в Вилейке была сооружена цветочная арка.

Ольга Колосова, научный работник Вилейского краеведческого музея:

Есть такое изречение: историю нельзя судить, ее нужно знать. Больше всего, когда это наглядно и, конечно, когда об этом говорят свидетели и очевидцы. Мы не упустили время, у нас и фильмы есть, и кинохроника этих событий, что мы, конечно, стараемся показывать и рассказывать нашим школьникам во время каких-то музейных проектов, лекций.