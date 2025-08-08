Керамика, орудия труда и украшения – в Вилейском районе обнаружен уникальный археологический комплекс

Открытие в деревне Речки сделали студенты и преподаватели Белорусского государственного университета. На объекте работали порядка 30 человек. Археологический комплекс датируется первым тысячелетием нашей эры – это период формирования и расселения раннеславянских племен. Историки уверены, обнаруженный объект – один из памятников тех лет.

В Вилейском районе археологи БГУ нашли древний комплекс раннеславянской культуры. Объект уже получил статус историко-культурной ценности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Колосова, научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:

Деревня Речки – бывшее местечко, которое известно еще с XVI столетия, на самом деле уникальное даже в историческом плане. Поэтому не случайно уже не первый год студенты исторического факультета Белорусского государственного университета проводят там археологические раскопки. Кстати, эти раскопки проводятся впервые. Хотя еще в 1858 году известный археолог Адам Киркор исследовал это уникальное место.

В ходе экспедиции обнаружили свыше семь тысяч артефактов. В числе находок следы оборонительных укреплений, фрагменты материальной культуры – керамика, орудия труда и украшения.