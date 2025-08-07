В Вилейке продолжает работу первая выставка Союза художников Минщины «Мясцовы краявiд»

Представлены работы 11 мастеров из Несвижа, Молодечно, Заславля, Воложинского и Минского районов. Это более 20 полотен, как живописных, так и выполненных в графике. Каждый художник показал белорусские пейзажи по-своему, через призму эмоций и переживаний. Но, несмотря на различия в технике и стиле, все картины объединены единой нитью – бесконечной любовью к родному краю.