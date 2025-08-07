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В Вилейке продолжает работу первая выставка Союза художников Минщины «Мясцовы краявiд»

07 августа 2025 14:27
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Познакомиться с красотой Беларуси через творчество. В Вилейке открылась первая выставка Союза художников Минщины «Мясцовы краявiд», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейке продолжает работу первая выставка Союза художников Минщины «Мясцовы краявiд»-2

Представлены работы 11 мастеров из Несвижа, Молодечно, Заславля, Воложинского и Минского районов. Это более 20 полотен, как живописных, так и выполненных в графике. Каждый художник показал белорусские пейзажи по-своему, через призму эмоций и переживаний. Но, несмотря на различия в технике и стиле, все картины объединены единой нитью – бесконечной любовью к родному краю.

В Вилейке продолжает работу первая выставка Союза художников Минщины «Мясцовы краявiд»-4

Ольга Колосова, научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:
Выстава называецца «Мясцовы краявід», па гэтаму тут прадстаўлены менавіта нашы краявіды. Прыгожыя мясціны нашай Беларусі, тых мясцін, дзе пражываюць мастакі. Карціны выкананы ў самай рознай тэхніцы выкананні. Гэта і палатно алеі, гэта і акварэль.

В Вилейке продолжает работу первая выставка Союза художников Минщины «Мясцовы краявiд»-6

Выставка продлится до 24 августа 2025 года, после чего музей представит новый проект – «Беларусь единая». Это передвижная экспозиция Национального исторического музея, приуроченная к 85-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР.

# Ольга Колосова # Музеи Беларуси # Выставка

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