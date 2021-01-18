Можно ли заработать на коллекционировании? Мнение белорусов, которые собирают необычные вещи

Новости Беларуси. Мы вспомнили об одной довольно популярной новогодней традиции: избавляться от старых вещей. Иными словами – оставлять их в старом году. Но так как 2020-й оказался не самым обычным годом, то мы решили встретиться с людьми, которые предпочитают не выбрасывать старые вещи, а сохранять их. Откуда у людей страсть к коллекционированию и можно ли на этом заработать? Мы познакомились с самыми интересными коллекционерами, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Вадим Смоляк, корреспондент:

Вы вообще рассматривали когда-нибудь спички как какую-то инвестицию? Люди, которые покупают картины себе в коллекцию, рассчитывают, что картины подорожают в какой-то момент, а потом их можно продать дороже. У вас были такие мысли? Есть ли у вас такие коробки, которые чего-то стоят?

Надежда Авдей:

Есть, но как инвестиции я это не рассматриваю. Хочу сказать, что это не та область коллекционирования, которую можно рассматривать как инвестиции. Потому что это коллекционирование как возрождается, так и затухает. Есть коробки, которые стоят порядка 50-80 долларов. Сейчас очень ценятся немецкие спички периода Первой мировой войны, это самые распространенные, которые появляются здесь уже в начале 20 века. Они очень ценятся, так как там были надписи, уже тогда появлялись рекламные надписи тех или иных производств, которые существовали на тот момент в Германии. Это коллекция не инвестиций, это коллекция, которая вызывает некую эмоцию. Что будет дальше, мы не знаем. История – очень парадоксальная штука, но пока это не инвестиция, это сбор, коллекционирование, научная обработка того или иного предмета, который поступает. Когда ко мне поступает коробок, я начинаю читать историю появления той или иной фабрики, существует ли она сегодня, или ее уже нет. Вадим Смоляк:

С точки зрения инвестиции заработка, можно ли рассматривать коллекционирование пакетиков сахара?

Мария Нечковская:

Возможно, если какой-то коллекционер, который будет намного более увлечен, чем я, захочет приобрести какой-то из этих пакетиков, который есть у меня и которого нет у него, то, наверное, только в этом случае. Потому что я рассматриваю коллекционирование как способ расслабиться, развлечься, отвлечься. Поэтому не думаю, что нужно зацикливаться на чем-то одном. Если понравится что-то еще, то можно переключиться и на это, параллельно ведя сборы. Например, мне нравится еще собирать чайные свечи с разными ароматами, даже свечи разных форм. Пока что моя коллекция не слишком обширная, в будущем я планирую ее немного увеличить.

Ольга Колосова:

Я не приемлю, когда на этом зарабатывают деньги. Хотя не буду говорить, какой процент, наверное, все-таки ставят коллекционеры цель – это заработать деньги. Я считаю так: там, где начинаются деньги, заканчивается творчество.