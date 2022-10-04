В Вилейском районе заложили кленовую аллею праведников народов мира, укрывавших евреев во время войны

Новости Беларуси. В Вилейском районе появилась кленовая аллея. Заложили ее в честь земляков – праведников народов мира, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Деревья посадили на территории мемориала «Память исчезнувших деревень». 16 кленов символизируют 16 героев, которые в годы Великой Отечественной войны, рискуя своей жизнью, спасали евреев. Также на территории комплекса установлен камень с именами и фамилиями вилейчан – праведников народов мира.

Ольга Колосова, научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:

Более 27 тысяч известно в мире праведников. Более 900 – это жители Беларуси. В Вилейском районе 16 человек. И первыми, кто был удостоен этого почетного звания в Беларуси, были жители Вилейского района – семья Станько.