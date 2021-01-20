«Самый старый спичечный коробок 1950-х годов». Коллекционеры о редких экземплярах

Новости Беларуси. Мы вспомнили об одной довольно популярной новогодней традиции: избавляться от старых вещей. Иными словами – оставлять их в старом году. Но так как 2020-й оказался не самым обычным годом, то мы решили встретиться с людьми, которые предпочитают не выбрасывать старые вещи, а сохранять их. С самыми интересными коллекционерами мы и познакомились сегодня, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Надежда Авдей:

Туристические спички достаточно интересные сами по себе, мало кто сегодня в обиходе видел вот такие спички. Вадим Смоляк, корреспондент:

В чем их особенность? Надежда Авдей:

Они для того, чтобы поджигать в костре, они долго горящие, для костра. Трутся одна об одну и зажигаются. Здесь есть у меня шведские спички, это вообще родина спичек. Швеция, которая переняла технологию. Одни из первых производств были шведские спички, правда, небольшие. Есть спички, которые имеют достаточно интересную историю. Например, спички из Болгарии, которые привезла мне подруга. Это был июль, за бортом самолета плюс 50 градусов. Потом она мне рассказывает: «Еду и думаю, если сейчас сгорит весь лайнер, я буду повинна в жизни всех людей». Вот эти спички мне привезла моя коллега из Турции. Она сказала, что они не продаются в магазинах. Я предполагаю, что они в специализированных каких-то продаются. Она доставала турка, чтобы он ей принес коробок.

Мария Нечковская:

Можно сказать, что здесь у меня не только то, что я сама собирала. Здесь большую часть, наверное, из таких пакетиков мне привезли друзья, подарили коллеги. Например, здесь можем видеть сахар из Китая. Мне его привезла подруга, когда езди туда. Я ее слезно просила, чтобы она, если будет ходить по местным магазинам, привезла мне сахар. Она выполнила мою просьбу, так что спасибо ей огромное. Также многие пакетики привозят коллеги из командировок. Например, из гостиниц, из заправочных станций. У меня есть сахар от «Белавиа», из поездов. Это Украина, Россия. Белорусского сахара, конечно, тоже тут достаточно.

Анастасия Авдей:

У нас есть традиция: где бы мы ни путешествовали, мы привозим ангелов. Если едем вместе с сестрой, то мы везем ангела. Если сестра едет отдельно или я отдельно, то сестра привозит и дарит мне этого ангела. Поэтому вот эти ангелы, которые сделаны из гипса, привезены из Анапы. Вот этот ангел привезен моей знакомой из Турции.

Ольга Колосова:

Началось как бы с этих ручек. Эти ручки из Израиля. Я дважды была участником международных семинаров, была международная школа по Холокосту, 2002 год. Хотя я собрала их в одно место два года назад, но эта ручка 2002 года. Подарил мне поляк, он был здесь с экспозицией в музее. Я ему рассказывала эту экскурсию, я, наверное, ему что-то подарила, а он мне эту ручку. Проходила перепись населения Польши. Я так посмотрела и думаю: 18 лет тому назад, а я вот помню.

Андрей Дударчик:

Когда-то, будучи ребенком, мы могли наслаждаться только тем, что дарили нашим родителям. Вот этот флакон подарили моему отцу, он был с жидкостью желто-зеленого цвета. Не знаю, как называется одеколон, это точно какая-то импортная вещь. Я решил так: он его использует (насмотрелся уже тогда иностранных фильмов), а я сделаю себе графин. Не знаю, сколько раз его мыл. Вадим Смоляк:

Запах до сих пор есть? Андрей Дударчик:

Да, мыл я всеми средствами – и новыми, и старыми. Не выветривается. Это начало, с этого все и началось. Папа, может, и не знает, что я эту вещь храню до сих пор. Эта бутылочка и маленькая, и дорогая, потому что это первые духи, которые я купил своей жене, за которые отдал всю свою зарплату. Тогда зарплата была у сотрудников органов внутренних дел ровно столько, сколько стоил этот тюбик духов. Целых 35 долларов. По тем временам это были дурные деньги. Можно было целый месяц снимать квартиру. Вадим Смоляк:

У вас есть какой-то интерес в том, как выглядит внешне?

Андрей Дударчик:

Мне главное содержание. Оно как раз может выглядеть неказисто, но может источать тот аромат, который нравится. Вадим Смоляк:

Получается, баночка как человек? Андрей Дударчик:

Да, внешне может быть неказиста, а душа ее может быть глубока и индивидуальна.

Надежда Авдей:

Один из самых первых, который вообще был и не являлся предметом коллекционирования, это вот этот спичечный коробок. Это турецкая сеть отелей, ее уже нет. Когда-то (еще в детстве) наши родственники отдыхали там и привезли. Он понравился, его подарили. Он лежал, а потом стал элементом моей коллекции. Весь интерес в том, что здесь спички белые с зеленой серой. Вадим Смоляк:

Какой у вас самый старый коробок здесь? Надежда Авдей:

Самый старый вот этот, 1950-ые года. Вадим Смоляк:

Как он к вам попал? Надежда Авдей:

Мне его привезли из какого-то деревенского дома знакомые. Коробок еще деревянный.

Мария Нечковская:

Есть люди, у которых есть около 200-300. Это еще не самое большое количество. У некоторых увлеченных людей количество доходит до 500 единиц. Если смотреть на коллекционирование как на собирательство вещей одного толка, то, наверное, я даже буду охотиться за различными формами пакетиков. Как вы можете видеть, здесь есть продолговатые, квадратные, прямоугольные, самые разные.

Анастасия Авдей:

Приобретенные мной ангелы имеют определенное значение. Вот этот ангел приобретен мной по итогу окончания мной высшего учебного заведения. Такой символ, книга. Есть ангелы, которые приобретены, когда происходили значимые события, когда что-то получалось. Допустим, ангелы, которые с музыкальными инструментами, приобретались, когда у меня сестра заняла первое место в танцевальном конкурсе. Мое увлечение поддерживают и сестра, и родственники, и друзья, и даже коллеги по работе. Потому что большого ангела подарили именно на мой юбилей мои коллеги по работе.