«Собираю ручки с логотипами». Белорусы рассказали о необычных видах коллекционирования

Новости Беларуси. Мы вспомнили об одной довольно популярной новогодней традиции: избавляться от старых вещей. Иными словами – оставлять их в старом году. Но так как 2020-й оказался не самым обычным годом, то мы решили встретиться с людьми, которые предпочитают не выбрасывать старые вещи, а сохранять их. С самыми интересными коллекционерами мы и познакомились сегодня, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Мы находимся в Вилейке возле краеведческого музея. Конечно, с нашей стороны было бы слишком просто снять экспозицию и выдать ее за чью-то коллекцию. Просто нам очень сильно повезло, потому что директор этого музея Надежда Авдей по натуре заядлый коллекционер, а точнее филуменист. Что это такое? Сейчас расскажем.

Надежда Авдей:

Филумения – это коллекционирование спичечных коробков и этикеток на них. А если брать историю появления спички, этикеток, то в принципе это конец 17 века, когда в Германии изобретают серу, она быстро возгорается. Приходят к тому, что это можно использовать в горении, а вообще сам термин «спичка» возникает в 13 веке, когда впервые начинают подбивать сапоги деревянными, чем-то похожими на сегодняшнюю спичку, колодочками. Это называется спичка. Вадим Смоляк:

Продолжаем изучать новые для себя слова и названия различных видов коллекционирования, теперь у нас на очереди глюкофилия. Ей занимается Мария Нечковская.

Мария Нечковская:

Глюкофилия – это коллекционирование сахара. Глюко – глюкоза, то есть что-то сладенькое. Как я к этому пришла? Знаете, история довольно банальная. Как и у всех коллекционеров, начинается что-то с одного пакетика. Именно коллекционирование самих сахарных упаковок, пакетиков началось именно с этого. Хотя, наверное, можно сказать, что интересоваться различными видами сахара и его вкусом я начала еще во времена учебы, когда мне попались такие рафинированные коробочки сахара. Они выпускались разных вкусов, до сих пор выпускаются. Кубики в больших коробках. Я покупала, пробовала, мне было интересно, чем отличается сахар с лимоном от сахара с ягодами или мятой. Скажу честно, наверное, сахар с мятой был самым вкусным для меня. Вадим Смоляк:

Сейчас перед вашими глазами, наверное, самая милая коллекция. Анастасия Авдей собирает фигурки ангелочков. Не знаю, наверное, из всего, что мы видели, названия у этого вида коллекционирования нет.

Анастасия Авдей:

Нет. Вадим Смоляк:

То есть вы просто собираете фигурки ангелочков? Анастасия Авдей:

Да. Все получилось спонтанно, просто в один из дней мы с сестрой гуляли по городу, зашли в торговый объект и увидели двух ангелов, то есть это вот эти два. Почему-то решили их приобрести. Потом сестра подарила мне статуэтку ангелочка. Вадим Смоляк:

К празднику?

Анастасия Авдей:

Нет, просто. И из этих трех начался мой сбор статуэток ангелов. Вадим Смоляк:

На очереди у нас еще один довольно интересный вид коллекционирования. Называется он стилофилия. Это у нас коллекционирование ручек. Мы в гостях у Ольги Александровны, вот ее коллекция. Это часть коллекции?

Ольга Колосова:

Почти полная. Сейчас объясню, почему такое небольшое количество. Вообще, стилофилия – это не только ручки, это любые письменные принадлежности. Но в моей коллекции – ручки с логотипом. В моей коллекции где-то чуть больше 50 ручек. Конечно, можно было ручек с логотипами насобирать сотни, тысячи, что и делают некоторые коллекционеры, которых называют стилофилами. Сущность моей коллекции в том, что каждая из этих ручек имеет определенное какое-то значение, связана с какими-то событиями в моей жизни. Вадим Смоляк:

Напоследок мы припасли самую ароматную коллекцию, если ее можно так назвать. Есть ли название у такого вида коллекционирования, как сбор парфюма, флаконов от одеколона?

Андрей Дударчик:

Не знаю, наверное, что-нибудь есть. Я знаю, что те люди, которые собирают целые, нераспакованные флаконы с туалетными водами, духами, называются собиратели или коллекционеры запахов. Здесь только то, что использовал сначала я, а потом решил использовать все, что связано с моей семьей: жена, ребенок.

Надежда Авдей:

В какой-то момент я купила несколько спичечных коробков, потому что дома у меня печное отопление, и меня заинтересовала сама полиграфия. Потом уже в интернете работая, я нашла сведения, что в советское время это было очень популярное занятие: наклейки на спичечные коробки. Даже мне попалось несколько таких экземпляров, еще меня заинтересовал цвет серы. Если посмотреть каждый спичечный коробок, то цвет серы отличается. Зеленый, оранжевый, красный, розовый, даже салатовый, желтый. То есть вот этот весь комплекс и заинтересовал меня, сегодня я открыла для себя новый мир.

Мария Нечковская:

Когда мы уже ходили по различным кафе, я начала замечать, что существуют различные упаковочки с сахаром. Мне стало интересно. Однажды, когда мы заказали с подругой латте, он был довольно сладким сам по себе, поэтому один сахарный пакетик остался. Я его бросила просто в сумку. И в принципе вот можно заметить, что примерно за год моего увлечения я собрала несколько десятков видов пакетиков.

Анастасия Авдей:

Дело в том, что ангелов я собираю более 10 лет, здесь представлена только часть моей коллекции. На самом деле более 200 единиц. У меня в коллекции ангелы разнообразные, то есть это и статуэтки, это и подвески, есть даже обереги.

Ольга Колосова:

Как правило, участник конференций получает бейдж, программу конференции, блокнот и, конечно, ручку. С этого, скажем так, и началось. Я могу сейчас брать каждую ручку и говорить о том событии, которое произошло в моей жизни и связано с моей работой.