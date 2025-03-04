В память о настоящих героях. В Национальной библиотеке Беларуси представлен новый выставочный проект «За мирное небо!» Это масштабная совместная инициатива ряда музеев нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представленные архивные документы и предметный ряд позволяют погрузиться в самоотверженное сопротивление первых месяцев 1941 года, бесчеловечные кровавые будни оккупационного режима и геноцида, доблестный путь героев-освободителей через Беларусь на Запад.

Светлана Драневич, заведующая научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса «Брестская крепость»:

Мы привезли предметы из раскопок, которые были найдены на территории Брестской крепости. Часть пулеметной ленты, патронные коробки, штык от винтовки Мосина, часть фрагмента от крыши, гильзы, снаряды, которые находили в крепости. Также это два оригинальных письма, которые писали наши защитники Брестской крепости. Это Деревянко Григорий Давыдович и воспитанник музыкантского взвода Каменев Георгий Васильевич. В экспозиции – архивные документы, личные вещи и награды, предметы «окопного творчества», статьи и очерки военного и послевоенного периода о подвигах на полях сражений. Работы белорусских художников на протяжении десятилетий хранят память о событиях Великой Отечественной войны.

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:

Очень приятно, что та государственная политика по сохранению исторической памяти в первую очередь нацелена, конечно, на молодежь, на молодое поколение. Отрадно видеть, что школьники и студенты активно участвуют в этих мероприятиях.