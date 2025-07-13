Новости по тегу #Ольга Худенко

На неделе белорусские гребцы боролись за путевки на планетарный форум, который вскоре пройдет в Милане.
В финале байдарки значились шесть белорусских экипажей. Борьба началась со старта, все ринулись в бой. Однако олимпийский опыт Ольги Худенко и ее напарника двукратного чемпиона мира Дмитрия Натынчика не смог опередить никто.
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