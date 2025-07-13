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Новости по тегу #Ольга Худенко

Хочется четвёртую медаль. Интервью с Ольгой Худенко, 3-кратным призёром Олимпийских игр по гребле
13 июля 2025 18:02

Хочется четвёртую медаль. Интервью с Ольгой Худенко, 3-кратным призёром Олимпийских игр по гребле

Медальный дождь – белорусские гребцы завоевали пять наград в первый день Кубка сильнейших
18 июня 2025 18:20

Медальный дождь – белорусские гребцы завоевали пять наград в первый день Кубка сильнейших

В Заславле определились очередные победили открытого ЧБ по гребле на байдарках и каноэ
02 июля 2024 19:48

В Заславле определились очередные победили открытого ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

Белорусские спортсмены продолжают успешно выступать на спортивных Играх стран БРИКС
21 июня 2024 18:04

Белорусские спортсмены продолжают успешно выступать на спортивных Играх стран БРИКС

Белоруски заняли весь пьедестал в финале байдарок-двоек на Играх стран БРИКС
20 июня 2024 18:59

Белоруски заняли весь пьедестал в финале байдарок-двоек на Играх стран БРИКС

Белорусские олимпийцы и спортивные функционеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»
08 мая 2024 13:41

Белорусские олимпийцы и спортивные функционеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»

Белорусы заняли весь пьедестал в байдарке-одиночке на 500 метров на «Алтайской регате» в Барнауле
18 сентября 2023 20:39

Белорусы заняли весь пьедестал в байдарке-одиночке на 500 метров на «Алтайской регате» в Барнауле

Белорусские гребцы завоевали 18 наград на Кубке доброй воли в Москве
29 августа 2023 18:24

Белорусские гребцы завоевали 18 наград на Кубке доброй воли в Москве

Марина Литвинчук выиграла четвёртое золото ЧБ по гребле на байдарках и каноэ
13 июля 2023 13:26

Марина Литвинчук выиграла четвёртое золото ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

«Не бывает лёгких побед». В Заславле продолжается открытый ЧБ по гребле на байдарках и каноэ
12 июля 2023 15:39

«Не бывает лёгких побед». В Заславле продолжается открытый ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

«Для нас это основной старт». Сильнейшие гребцы страны выступают на чемпионате Беларуси
12 июля 2023 14:14

«Для нас это основной старт». Сильнейшие гребцы страны выступают на чемпионате Беларуси

Марина Литвинчук завоевала ещё одно золото на Кубке губернатора Приморского края
17 сентября 2022 11:51

Марина Литвинчук завоевала ещё одно золото на Кубке губернатора Приморского края