Прямой эфир

Марина Литвинчук завоевала ещё одно золото на Кубке губернатора Приморского края

17 сентября 2022 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Медально выступают белорусские гребцы на Кубке губернатора Приморского края. Утренняя программа четвертого соревновательного дня принесла нам четыре медали, одна из которых высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марина Литвинчук завоевала ещё одно золото на Кубке губернатора Приморского края-1

Успешной для нас стала дистанция 200 метров. В женской байдарке-одиночке у нас две награды. На высшую ступень пьедестала поднялась Марина Литвинчук. Серебро завоевала Ольга Худенко. У парней в байдарке второе место итогового протокола занял Алексей Мисюченко. А третьим финишировал белорус Дмитрий Третьяков.

# Гребля # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Алексей Мисюченко # Дмитрий Третьяков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
17 сентября на Кубке Содружества в «Раубичах» соревнуются в гонках преследования
17 сентября 2022 10:21

17 сентября на Кубке Содружества в «Раубичах» соревнуются в гонках преследования

Мэтр вольной борьбы Александр Медведь отметил 85-летний юбилей. Как это было?
16 сентября 2022 21:00

Мэтр вольной борьбы Александр Медведь отметил 85-летний юбилей. Как это было?

ЧБ по хоккею: «Неман» проиграл «Локомотиву» со счетом 3:5
16 сентября 2022 20:48

ЧБ по хоккею: «Неман» проиграл «Локомотиву» со счетом 3:5