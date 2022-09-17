Марина Литвинчук завоевала ещё одно золото на Кубке губернатора Приморского края

Новости Беларуси. Медально выступают белорусские гребцы на Кубке губернатора Приморского края. Утренняя программа четвертого соревновательного дня принесла нам четыре медали, одна из которых высшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Успешной для нас стала дистанция 200 метров. В женской байдарке-одиночке у нас две награды. На высшую ступень пьедестала поднялась Марина Литвинчук. Серебро завоевала Ольга Худенко. У парней в байдарке второе место итогового протокола занял Алексей Мисюченко. А третьим финишировал белорус Дмитрий Третьяков.