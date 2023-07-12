«Не бывает лёгких побед». В Заславле продолжается открытый ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

Новости Беларуси. В Заславле продолжается открытый чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в старте принимают все наши топовые атлеты, в том числе и призеры Олимпийских игр. А конкуренцию лидерам составляет молодежь.

12 июля лучших определяли дуэты на дистанции 500 метров. В мужской байдарке двойке золото завоевали Литвинов и Натынчик. У женщин равных не было Литвинчук и Худенко. В мужском каноэ первой финишировала пара Осецкий/Полешко. У девушек золотой результат показали Ноздрева и Попичич.

Елена Ноздрева, чемпионка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

В нашем экипаже дебют получился. И получился золотым. Честно скажу, медальных надежд я сильных не питала, так как все-таки хотелось для себя кайфануть, получить удовольствие, показать красивую греблю, а уже потом думать о медалях. И когда уже по ходу дистанции мы поняли, что находимся в лидирующих позициях, старались сохранить. И все у нас случилось, получилось. И мы чемпионки Беларуси!

Мария Попичич, чемпионка Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Тяжело все-таки ехали, ветер не наш, рулилось тяжело. А так борьба была очень напряженная.

Владислав Полешко, чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Считаю, что победа уже о чем-то говорит, что, да, получилось. Хотелось бы пройти лучше, но на фоне наших травм мы не восстановились до конца, поэтому уверенной победы не получилось. Парни очень сильные.

Виталий Осецкий, чемпион Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Конкуренции хватает даже у нас в Беларуси. Не бывает легких побед, впереди Москва, и будем там показывать лучшие результаты, которые сможем.