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Медальный дождь – белорусские гребцы завоевали пять наград в первый день Кубка сильнейших

18 июня 2025 18:20
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Кубок сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе первого дня значились финалы в микстах. Белорусы смогли порадовать результатами.

Подробности у Юлии Силипицкой.

Медальный дождь – белорусские гребцы завоевали пять наград в первый день Кубка сильнейших-2

Трибуны, которые накануне пришлось расширить, были заполнены. Поддержать белорусов пришли и известные спортсмены разных лет, в числе которых первый олимпийский чемпион Сергей Макаренко, к нему присоединился биатлонист, четырехкратный победитель олимпиад Александр Тихонов, он специально прибыл из России на турнир. Праздник спорта буквально гудел.

Медальный дождь – белорусские гребцы завоевали пять наград в первый день Кубка сильнейших-4

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Сегодня мы с нашими российскими коллегами сделали совместный календарь. И, соответственно, спланировали так эти соревнования для того, чтобы это был очередной нужный, важный этап для подготовки к важным стартам, если смотреть мировые соревнования.

В финале байдарки значились шесть белорусских экипажей. Борьба началась со старта, все ринулись в бой. Однако олимпийский опыт Ольги Худенко и ее напарника двукратного чемпиона мира Дмитрия Натынчика не смог опередить никто. Дуэт финишировал с преимуществом – корпус лодки.

Медальный дождь – белорусские гребцы завоевали пять наград в первый день Кубка сильнейших-6

Ольга Худенко, победительница турнира (байдарка-двойка):
Мы очень рады своим выступлением, мы считаем, что мы задали очень крутую тенденцию и стимул для нашей белорусской команды, для того, чтобы последовали нашему примеру и достойно выступили, показали наилучший результат.

Дмитрий Натынчик, победитель турнира (байдарка-двойка):
Мы ехали по дистанции, даже был слышен этот шум трибун, поэтому это очень отрадно, что это только начало. Я уверен, что в дальнейшем людей будет еще больше, поэтому спасибо.

У каноистов в главный старт заехало пять белорусских экипажей, и здесь до последних метров никто не мог спрогнозировать исход гонки. Отрадно, что всю призовую тройку заняли хозяева, а молодые Мария Попичич и Илья Верещако удивили всех, победив.

Подробности в видео.

# Гребля # Юлия Силипицкая # Ольга Худенко # Дмитрий Натынчик # Александр Дорохович

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