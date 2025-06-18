Медальный дождь – белорусские гребцы завоевали пять наград в первый день Кубка сильнейших

Кубок сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе первого дня значились финалы в микстах. Белорусы смогли порадовать результатами. Подробности у Юлии Силипицкой.

Трибуны, которые накануне пришлось расширить, были заполнены. Поддержать белорусов пришли и известные спортсмены разных лет, в числе которых первый олимпийский чемпион Сергей Макаренко, к нему присоединился биатлонист, четырехкратный победитель олимпиад Александр Тихонов, он специально прибыл из России на турнир. Праздник спорта буквально гудел.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Сегодня мы с нашими российскими коллегами сделали совместный календарь. И, соответственно, спланировали так эти соревнования для того, чтобы это был очередной нужный, важный этап для подготовки к важным стартам, если смотреть мировые соревнования. В финале байдарки значились шесть белорусских экипажей. Борьба началась со старта, все ринулись в бой. Однако олимпийский опыт Ольги Худенко и ее напарника двукратного чемпиона мира Дмитрия Натынчика не смог опередить никто. Дуэт финишировал с преимуществом – корпус лодки.