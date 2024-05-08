Прямой эфир

Белорусские олимпийцы и спортивные функционеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»

08 мая 2024 13:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дань памяти Великой Победе в преддверии праздника отдали представители спортивной общественности нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские олимпийцы и спортивные функционеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-1

Цветы к стеле «Минск – город-герой» возложили представители Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма во главе с руководителем НОК Беларуси Виктором Лукашенко и министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, а также руководители федераций, олимпийские чемпионы и призеры, известные спортсмены и тренеры.

Белорусские олимпийцы и спортивные функционеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-4

Марина Литвинчук, серебряный призер Олимпийских игр в гребле на байдарках и каноэ:
Праздник 9 Мая – это всегда слезы на глазах, даже сейчас не могу их сдержать. Потому что благодаря нашим дедам и прадедам мы сейчас можем жить в спокойной стране, под мирным небом, ходить спокойно по земле. И наша страна только процветает. Поэтому желаю всем мирного неба и чтобы всегда все помнили и своим деткам говорили, что нужно чтить память. Не забывали, а передавали это из поколения в поколение.

Белорусские олимпийцы и спортивные функционеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-7

Ольга Худенко, серебряный призер Олимпийских игр в гребле на байдарках и каноэ:
В первую очередь эмоции благодарности, счастья от мирного неба, от сегодняшней нашей внутриполитической обстановки. Мы живем в мирной стране, процветающей. Невероятная благодарность нашим предкам, что они ценой своей жизни отстаивали нашу будущую жизнь, жизнь наших детей и их благосостояние.

Белорусские олимпийцы и спортивные функционеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»-10

Для белорусских спортсменов День Победы – самый волнительный и важный праздник. Патриотизм и память о героическом прошлом нашего народа помогают добиваться высоких результатов, достойно представлять нашу страну на международной арене.

# Великая Отечественная война # общество # Марина Литвинчук # Ольга Худенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске перекроют проспект Независимости. Ограничат движение от ГУМа до площади Победы
08 мая 2024 13:36

В Минске перекроют проспект Независимости. Ограничат движение от ГУМа до площади Победы

Белорус создал приложение, которое помогает людям с ментальными заболеваниями – пообщались с разработчиком
08 мая 2024 12:49

Белорус создал приложение, которое помогает людям с ментальными заболеваниями – пообщались с разработчиком

С риском для жизни укрывали в своём доме бежавшего от немцев. «Незабытые истории»
08 мая 2024 12:31

С риском для жизни укрывали в своём доме бежавшего от немцев. «Незабытые истории»

Оба прадедушки героически проявили себя в боях за Победу, получили множество наград. «Незабытые истории»
08 мая 2024 12:21

Оба прадедушки героически проявили себя в боях за Победу, получили множество наград. «Незабытые истории»

Если вам надоели обычные сырники, приготовьте сырники по-аджарски. Делимся рецептом блюда
08 мая 2024 11:36

Если вам надоели обычные сырники, приготовьте сырники по-аджарски. Делимся рецептом блюда

На крупнейшем мемориале под Витебском почтили память погибших красноармейцев
08 мая 2024 11:15

На крупнейшем мемориале под Витебском почтили память погибших красноармейцев

Депутаты Палаты представителей посетили Военное кладбище в Минске
08 мая 2024 10:53

Депутаты Палаты представителей посетили Военное кладбище в Минске

Награждён орденом Красной Звезды, на стене Рейхстага оставил свою надпись. «Незабытые истории»
08 мая 2024 10:50

Награждён орденом Красной Звезды, на стене Рейхстага оставил свою надпись. «Незабытые истории»

В Брестской области убрали практически треть кормовых культур
08 мая 2024 10:48

В Брестской области убрали практически треть кормовых культур

На границе с ЕС обнаружены тела 3 иностранцев
08 мая 2024 10:44

На границе с ЕС обнаружены тела 3 иностранцев

«Это будет выглядеть как мюзикл». Рассказываем о концертной программе 9 Мая возле Дворца спорта
08 мая 2024 10:34

«Это будет выглядеть как мюзикл». Рассказываем о концертной программе 9 Мая возле Дворца спорта

Александр Вольфович: украинские политики пошли на поводу у коллективного Запада
08 мая 2024 10:33

Александр Вольфович: украинские политики пошли на поводу у коллективного Запада