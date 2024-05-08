Белорусские олимпийцы и спортивные функционеры возложили цветы к стеле «Минск – город-герой»

Дань памяти Великой Победе в преддверии праздника отдали представители спортивной общественности нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы к стеле «Минск – город-герой» возложили представители Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма во главе с руководителем НОК Беларуси Виктором Лукашенко и министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, а также руководители федераций, олимпийские чемпионы и призеры, известные спортсмены и тренеры.

Марина Литвинчук, серебряный призер Олимпийских игр в гребле на байдарках и каноэ:

Праздник 9 Мая – это всегда слезы на глазах, даже сейчас не могу их сдержать. Потому что благодаря нашим дедам и прадедам мы сейчас можем жить в спокойной стране, под мирным небом, ходить спокойно по земле. И наша страна только процветает. Поэтому желаю всем мирного неба и чтобы всегда все помнили и своим деткам говорили, что нужно чтить память. Не забывали, а передавали это из поколения в поколение.

Ольга Худенко, серебряный призер Олимпийских игр в гребле на байдарках и каноэ:

В первую очередь эмоции благодарности, счастья от мирного неба, от сегодняшней нашей внутриполитической обстановки. Мы живем в мирной стране, процветающей. Невероятная благодарность нашим предкам, что они ценой своей жизни отстаивали нашу будущую жизнь, жизнь наших детей и их благосостояние.