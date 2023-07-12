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«Для нас это основной старт». Сильнейшие гребцы страны выступают на чемпионате Беларуси

12 июля 2023 14:14
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Один из главных стартов нынешнего летнего сезона у гребцов – Кубок Доброй воли – пройдет в Москве в конце августа. Сейчас наши спортсмены ведут активную подготовку, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Заславль на чемпионат страны приехали лидеры отечественной гребли на байдарках и каноэ.

«Для нас это основной старт». Сильнейшие гребцы страны выступают на чемпионате Беларуси-1

Здесь не только финалы, но предварительные заезды впечатляют. Во второй соревновательный день спортсмены разыграли семь комплектов наград. Марина Литвинчук в утренней сессии на пятисотке вырвала победу у своей подруги по команде Ольги Худенко. После девушки вместе не оставили никому шансов на самой короткой дистанции – 200 метров. Заезд так же получился зрелищным.

«Для нас это основной старт». Сильнейшие гребцы страны выступают на чемпионате Беларуси-4

Ольга Ноздрева, победительница чемпионата Беларуси по гребле на каноэ:
Очень рада, хочу сразу поблагодарить всех девочек за такую плотную, сильную борьбу. Как никогда, все девочки у нас сильны в такой непростой период, поэтому очень радостно, что у нас такого уровня проходит чемпионат Республики Беларусь.

«Для нас это основной старт». Сильнейшие гребцы страны выступают на чемпионате Беларуси-7

Александр Мызгин, главный судья соревнований:
Это основной старт наш, внутренний, республиканский. К сожалению, не смогли мы пока никуда выехать, международные старты прошли без нашего участия, этапы Кубка мира. Недавно завершился чемпионат мира среди молодежи и юниоров в Италии также без нашего участия. И впереди еще чемпионат мира в Дуйсбурге, Германия, также, скорее всего, нас там не будет. Поэтому для нас это основной старт сегодня здесь. Он продлится до 14 числа.

«Для нас это основной старт». Сильнейшие гребцы страны выступают на чемпионате Беларуси-10

Красивая борьба получилась и на двухсотке в женской одиночке каноэ. Здесь наравне с лидерами гонялись и молодые. Удивила юная Мария Попичич из Пинска. Сперва девушка ввязалась в борьбу за чемпионство на дистанции 500 метров. Итог – серебро. А вечером 11 июля в спринте вновь заставила понервничать лидера Ольгу Ноздреву.

«Для нас это основной старт». Сильнейшие гребцы страны выступают на чемпионате Беларуси-13

Марина Литвинчук, победительница чемпионата Беларуси по гребле на байдарках:
В первую очередь хочу поблагодарить свою напарницу, соперницу, коллегу за прекрасную борьбу в одиночке. Что касаемо двойки, прошли в свое удовольствие, немного со старта, наверное, хотели с ловушкой уехать. Видно, силы не подрассчитали. А так, в принципе, довольны.

«Для нас это основной старт». Сильнейшие гребцы страны выступают на чемпионате Беларуси-16

Ольга Худенко, победительница чемпионата Беларуси по гребле на байдарках:
Хотелось бы отметить в первую очередь организацию этих соревнований, она действительно на высоком уровне. Что касаемо молодежи, да, это не может не радовать, они подтягиваются, наступают нам на пятки, хорошую конкуренцию создают как в тренировочном процессе, так и в соревновательном.

«Для нас это основной старт». Сильнейшие гребцы страны выступают на чемпионате Беларуси-19

12 июля спортсмены на чемпионате разыграют восемь комплектов наград. Турнир завершится в пятницу, 14 июля. Тогда и определится окончательный состав на Кубок Доброй воли. Предположительно, там белорусы выступят во всех возрастных категориях.

# Гребля # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Александр Мызгин # Ольга Ноздрева # Фотофакт

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