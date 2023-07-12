«Для нас это основной старт». Сильнейшие гребцы страны выступают на чемпионате Беларуси

Один из главных стартов нынешнего летнего сезона у гребцов – Кубок Доброй воли – пройдет в Москве в конце августа. Сейчас наши спортсмены ведут активную подготовку, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Заславль на чемпионат страны приехали лидеры отечественной гребли на байдарках и каноэ.

Здесь не только финалы, но предварительные заезды впечатляют. Во второй соревновательный день спортсмены разыграли семь комплектов наград. Марина Литвинчук в утренней сессии на пятисотке вырвала победу у своей подруги по команде Ольги Худенко. После девушки вместе не оставили никому шансов на самой короткой дистанции – 200 метров. Заезд так же получился зрелищным.

Ольга Ноздрева, победительница чемпионата Беларуси по гребле на каноэ:

Очень рада, хочу сразу поблагодарить всех девочек за такую плотную, сильную борьбу. Как никогда, все девочки у нас сильны в такой непростой период, поэтому очень радостно, что у нас такого уровня проходит чемпионат Республики Беларусь.

Александр Мызгин, главный судья соревнований:

Это основной старт наш, внутренний, республиканский. К сожалению, не смогли мы пока никуда выехать, международные старты прошли без нашего участия, этапы Кубка мира. Недавно завершился чемпионат мира среди молодежи и юниоров в Италии также без нашего участия. И впереди еще чемпионат мира в Дуйсбурге, Германия, также, скорее всего, нас там не будет. Поэтому для нас это основной старт сегодня здесь. Он продлится до 14 числа.

Красивая борьба получилась и на двухсотке в женской одиночке каноэ. Здесь наравне с лидерами гонялись и молодые. Удивила юная Мария Попичич из Пинска. Сперва девушка ввязалась в борьбу за чемпионство на дистанции 500 метров. Итог – серебро. А вечером 11 июля в спринте вновь заставила понервничать лидера Ольгу Ноздреву.

Марина Литвинчук, победительница чемпионата Беларуси по гребле на байдарках:

В первую очередь хочу поблагодарить свою напарницу, соперницу, коллегу за прекрасную борьбу в одиночке. Что касаемо двойки, прошли в свое удовольствие, немного со старта, наверное, хотели с ловушкой уехать. Видно, силы не подрассчитали. А так, в принципе, довольны.

Ольга Худенко, победительница чемпионата Беларуси по гребле на байдарках:

Хотелось бы отметить в первую очередь организацию этих соревнований, она действительно на высоком уровне. Что касаемо молодежи, да, это не может не радовать, они подтягиваются, наступают нам на пятки, хорошую конкуренцию создают как в тренировочном процессе, так и в соревновательном.