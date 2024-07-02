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В Заславле определились очередные победили открытого ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

02 июля 2024 19:48
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На открытом чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ определились очередные победители. Второй день соревнований завершился сегодня в Заславле, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Заславле определились очередные победили открытого ЧБ по гребле на байдарках и каноэ-1

В утренней сессии на короткой дистанции в 200 метров в каноэ равных не было Инне Неделькиной. Также прошли полукилометровые заезды на байдарках. У мужчин первым стал Владислав Кравец, у женщин – Ольга Худенко. Дистанцию в один километр на каноэ лучше всех преодолел Иван Потапенко, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В Заславле определились очередные победили открытого ЧБ по гребле на байдарках и каноэ-4

Ольга Худенко, чемпионка Беларуси в гребле на байдарке:
Очень приятно выигрывать, хотелось бы отметить, что эти гонки у нас уже на мастерстве. Мы буквально неделю назад приехали, сказали, где достаточно успешно наша команда выступила. И можно сказать, если профессиональный спортсмен меня поймет, что есть некий спад физической формы и на данном этапе он сейчас у всех.

В Заславле определились очередные победили открытого ЧБ по гребле на байдарках и каноэ-7

Иван Потапенко, чемпион Беларуси в гребле на каноэ:
Благодарен, что создают у нам такой насыщенный сезон, позволяют нам выступать, все равно представлять Беларусь, поднимать флаг, петь гимн на пьедестале.

В Заславле определились очередные победили открытого ЧБ по гребле на байдарках и каноэ-10

В вечерней сессии также состоялись заезды на дистанции 200 метров на байдарках и каноэ-двойках. Завершится чемпионат в субботу, 6 июля.

# Гребля # Ольга Худенко # Иван Потапенко

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