В Заславле определились очередные победили открытого ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

На открытом чемпионате Беларуси по гребле на байдарках и каноэ определились очередные победители. Второй день соревнований завершился сегодня в Заславле, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В утренней сессии на короткой дистанции в 200 метров в каноэ равных не было Инне Неделькиной. Также прошли полукилометровые заезды на байдарках. У мужчин первым стал Владислав Кравец, у женщин – Ольга Худенко. Дистанцию в один километр на каноэ лучше всех преодолел Иван Потапенко, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Ольга Худенко, чемпионка Беларуси в гребле на байдарке:

Очень приятно выигрывать, хотелось бы отметить, что эти гонки у нас уже на мастерстве. Мы буквально неделю назад приехали, сказали, где достаточно успешно наша команда выступила. И можно сказать, если профессиональный спортсмен меня поймет, что есть некий спад физической формы и на данном этапе он сейчас у всех.

Иван Потапенко, чемпион Беларуси в гребле на каноэ:

Благодарен, что создают у нам такой насыщенный сезон, позволяют нам выступать, все равно представлять Беларусь, поднимать флаг, петь гимн на пьедестале.