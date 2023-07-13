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Марина Литвинчук выиграла четвёртое золото ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

13 июля 2023 13:26
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Новости Беларуси. Лучшие белорусские атлеты продолжают выяснять отношения в рамках чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Среда получилась успешной для лидеров сборной. Марина Литивинчук пополнила свою копилку еще одной золотой наградой. Теперь на ее счету четыре медали высшей пробы.

Марина Литвинчук выиграла четвёртое золото ЧБ по гребле на байдарках и каноэ-1

Отличиться именитая спортсменка смогла в составе четверки. В утренней сессии девушка в квартете с Махневой, Худенко и Попок не знали равных на дистанции в 500 метров. Напомним, участие в чемпионате страны принимают все наши топовые гребцы. А конкуренцию им составляет молодежь.

Марина Литвинчук выиграла четвёртое золото ЧБ по гребле на байдарках и каноэ-4

Александр Мызгин, главный судья соревнований:
Борьба идет сильная, все наши сильнейшие ведущие спортсмены здесь. Пока в основном, да, национальная команда впереди. Задачи мы решаем в первую очередь – показать, что наработали на сегодня и просмотреть команду, которая примет участие в Москве в конце августа – начале сентября, Кубок доброй воли. Такие же соревнования, как и были в прошлом году. Там будут участвовать все возраста, мужчины, женщины, молодежь.

Марина Литвинчук выиграла четвёртое золото ЧБ по гребле на байдарках и каноэ-7

Всего 13 июля были определены обладатели восьми комплектов наград. Соревнования завершатся в пятницу.

# Гребля # Марина Литвинчук # Ольга Худенко # Маргарита Махнева # Александр Мызгин # Фотофакт

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