Марина Литвинчук выиграла четвёртое золото ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

Новости Беларуси. Лучшие белорусские атлеты продолжают выяснять отношения в рамках чемпионата Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Среда получилась успешной для лидеров сборной. Марина Литивинчук пополнила свою копилку еще одной золотой наградой. Теперь на ее счету четыре медали высшей пробы.

Отличиться именитая спортсменка смогла в составе четверки. В утренней сессии девушка в квартете с Махневой, Худенко и Попок не знали равных на дистанции в 500 метров. Напомним, участие в чемпионате страны принимают все наши топовые гребцы. А конкуренцию им составляет молодежь.

Александр Мызгин, главный судья соревнований:

Борьба идет сильная, все наши сильнейшие ведущие спортсмены здесь. Пока в основном, да, национальная команда впереди. Задачи мы решаем в первую очередь – показать, что наработали на сегодня и просмотреть команду, которая примет участие в Москве в конце августа – начале сентября, Кубок доброй воли. Такие же соревнования, как и были в прошлом году. Там будут участвовать все возраста, мужчины, женщины, молодежь.