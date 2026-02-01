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Новости по тегу #Олег Васильев

Белорусская фигуристка Сафонова выступит на Олимпиаде-2026. В чём наш козырь – рассказал главный тренер нацкоманды
01 февраля 2026 18:49

Белорусская фигуристка Сафонова выступит на Олимпиаде-2026. В чём наш козырь – рассказал главный тренер нацкоманды

Спортсмены представили короткую программу на турнире по фигурному катанию «Кубок сильнейших»
09 декабря 2025 20:36

Спортсмены представили короткую программу на турнире по фигурному катанию «Кубок сильнейших»

Белорусские спортсмены готовятся получить квоту на участие в зимних Олимпийским играх
10 сентября 2025 18:41

Белорусские спортсмены готовятся получить квоту на участие в зимних Олимпийским играх

На «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию
17 января 2025 20:11

На «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию

Приедут сильнейшие одиночники России – в Беларуси пройдёт представительный турнир по фигурному катанию
25 ноября 2023 18:05

Приедут сильнейшие одиночники России – в Беларуси пройдёт представительный турнир по фигурному катанию

В Минске состоялся 1-й этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию
28 августа 2023 19:12

В Минске состоялся 1-й этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию

Как наши фигуристы преодолевали отсутствие международных стартов? Спортсмены подвели итоги сезона
09 апреля 2023 20:17

Как наши фигуристы преодолевали отсутствие международных стартов? Спортсмены подвели итоги сезона

Стартовал Кубок Беларуси по фигурному катанию. Результаты первого дня
07 апреля 2023 20:20

Стартовал Кубок Беларуси по фигурному катанию. Результаты первого дня

Чем запомнился чемпионат Беларуси по фигурному катанию? О ярких моментах и планах узнали у спортсменов
18 декабря 2022 19:27

Чем запомнился чемпионат Беларуси по фигурному катанию? О ярких моментах и планах узнали у спортсменов

«Ожидания большие». В Минске 16 декабря стартует чемпионат Беларуси по фигурному катанию
15 декабря 2022 19:34

«Ожидания большие». В Минске 16 декабря стартует чемпионат Беларуси по фигурному катанию

Где олимпийские медали и что сейчас происходит с белорусским спортом на льду? Интервью с председателем союза конькобежцев
06 ноября 2022 16:42

Где олимпийские медали и что сейчас происходит с белорусским спортом на льду? Интервью с председателем союза конькобежцев

Главный тренер команды по фигурному катанию на Кубке Беларуси: у нас есть резерв. Появилась конкуренция внутренняя
26 августа 2022 20:37

Главный тренер команды по фигурному катанию на Кубке Беларуси: у нас есть резерв. Появилась конкуренция внутренняя