Новости по тегу #Олег Васильев

Одной из участниц Олимпиады станет фигуристка Виктория Сафонова. На прошлой неделе она выиграла чемпионат страны. Он как раз был подготовительным перед соревнованиями в Италии. Перспективы развития этого вида спорта в стране обсудили с главным тренером нацкоманды Олегом Васильевым.
В среду участники выступят в произвольных упражнениях, после чего и определятся победители и призеры.
Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию пройдет с 18 по 21 сентября в Пекине. К нему допущены два основных фигуриста – Виктория Сафонова и Евгений Пузанов, а также запасные Анастасия Сидоренко и Василий Бараховский.
Участие в нем принимают сильнейшие спортсмены страны.
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