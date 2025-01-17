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На «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию

17 января 2025 20:11
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На столичной «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем принимают сильнейшие спортсмены страны.

Тему продолжит Наталия Нерода.

На «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию-2

На этом турнире у отечественных фигуристов появилась дополнительная мотивация. Международный союз конькобежцев допустил белорусов к участию в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Квалификация на главные Игры четырехлетия пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года. После чемпионата Беларуси наши фигуристы выступят на финале Кубка страны, а также примут участие в Кубке Содружества, который пройдет в Йошкар-Оле.

На «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию-4

Олег Васильев, главный тренер национальной команды Беларуси по фигурному катанию:
По совокупности стартов первой половины сезона и результатов чемпионата страны мы должны в феврале определить основного спортсмена и запасного, которые будут претендовать на поездку в Пекин для борьбы за квалификационную квоту. Это все достаточно жестко, непросто, но это дает нам какие-то перспективы возвращения на мировую арену, на олимпийскую арену. 

На нынешнем чемпионате Беларуси, помимо лидеров команды, выступают и наши надежды на новое олимпийское четырехлетие. Подрастающее поколение фигуристов, которые будут готовиться с прицелом на следующий олимпийский цикл. 17 января состоялась короткая программа во всех видах. В одиночном катании после короткой программы лидируют Виктория Сафонова и Евгений Пузанов.

На «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию-6

Евгений Пузанов, чемпион Беларуси по фигурному катанию:
Я вчера после утренней тренировки поменял одно лезвие, правое. Но это уже не первый раз случается, поэтому я был готов к тому, что будет немножко неудобно. И исходя из всего этого, нужно было собрать то, что умеешь, но тройной аксель не получился. В остальном в целом я более-менее доволен. 

18 января пройдет произвольная программа. По сумме короткой и произвольной определятся победители и призеры основного старта сезона – чемпионата Беларуси. А 19 января состоятся показательные выступления.

# Евгений Пузанов # Олег Васильев # Фигурное катание

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