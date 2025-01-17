На «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию

На столичной «Чижовка-Арене» стартовал открытый чемпионат Беларуси по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в нем принимают сильнейшие спортсмены страны.

На этом турнире у отечественных фигуристов появилась дополнительная мотивация. Международный союз конькобежцев допустил белорусов к участию в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Квалификация на главные Игры четырехлетия пройдет в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года. После чемпионата Беларуси наши фигуристы выступят на финале Кубка страны, а также примут участие в Кубке Содружества, который пройдет в Йошкар-Оле.

Олег Васильев, главный тренер национальной команды Беларуси по фигурному катанию:

По совокупности стартов первой половины сезона и результатов чемпионата страны мы должны в феврале определить основного спортсмена и запасного, которые будут претендовать на поездку в Пекин для борьбы за квалификационную квоту. Это все достаточно жестко, непросто, но это дает нам какие-то перспективы возвращения на мировую арену, на олимпийскую арену.

На нынешнем чемпионате Беларуси, помимо лидеров команды, выступают и наши надежды на новое олимпийское четырехлетие. Подрастающее поколение фигуристов, которые будут готовиться с прицелом на следующий олимпийский цикл. 17 января состоялась короткая программа во всех видах. В одиночном катании после короткой программы лидируют Виктория Сафонова и Евгений Пузанов.