В Минске состоялся 1-й этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию

Новости Беларуси. В Минске состоялся первый этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Следила за ледовыми баталиями Наталия Нерода.

Наталия Нерода, корреспондент:

Лето заканчивается, пролетают последние дни августа. И у представителей зимних видов спорта состояние стартовой готовности. У фигуристов на днях прошел первый официальный турнир сезона.

Этот контрольный старт необходим для того, чтобы оценить уровень готовности фигуристов после летней паузы. Саму подготовку не форсируют, планомерно входят в новый сезон. С надеждой на то, что он станет полноценным и насыщенным. В мужском турнире победил Евгений Пузанов. И в короткой, и в произвольной программах он исполнил в том числе по четверному прыжку и был вне конкуренции. В танцах на льду лучшими были Алина Деркач и Андрей Петрукович. Прима белорусского фигурного катания Виктория Сафонова представила на турнире две новые программы. Вика – лидер сборной Беларуси. Она вновь стала первой по праву и по существу.

Виктория Сафонова, многократная чемпионка Беларуси по фигурному катанию:

Обе программы были поставлены еще в конце прошлого сезона, обе программы мне нравятся, очень нравится их катать. Короткая программа такая страстная, эмоциональная. А произвольная – более лиричная, которая близка мне по моему характеру. Виктория вовсю осваивает четверной риттбергер и планирует поставить его в программу во второй половине сезона. Белорусское фигурное катание создает новые традиции и укрепляет их, а также взаимодействует с федерациями других стран для поддержки соревновательного тонуса спортсменов в условиях отстранения.

Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию:

В сентябре планируется заседание совета ISU, Международного союза конькобежцев. Какие будут приняты решения, мы не знаем. Мы ожидаем, что все-таки какие-то сдвижки будут. Если нас допустят с какими-то ограничениями или нет, конечно, будет хорошо. Но если нас будут держать взаперти, мы готовимся к тем стартам, которые есть. Мы работаем с фигуристами и Федерацией фигурного катания России.