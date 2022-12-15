«Ожидания большие». В Минске 16 декабря стартует чемпионат Беларуси по фигурному катанию

Новости Беларуси. Уже в пятницу, 16 декабря, в Минске стартует чемпионат Беларуси по фигурному катанию. Бороться за медали будут сильнейшие фигуристы страны. Данный старт – один из главных для нашей сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начнутся соревнования с коротких программ. А в субботу определятся победители и призеры турнира. Наша национальная команда, несмотря на отсутствие международных стартов, остается в полной готовности. А значит зрители могут рассчитывать на яркие и зрелищные выступления.

Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию:

Мы собрали лучших спортсменов Беларуси сегодня в Минске. И надеемся, что все спортсмены, которые будут кататься в эти выходные здесь, покажут свой максимальный результат. Покажут те сложные прыжки, которые они тренировали, интересные программы. Все это должно быть сделано красиво на лучшей арене страны. Я думаю, что ожидания большие. Но и надежда на то, что эти ожидания воплотятся, у нас есть.