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«Ожидания большие». В Минске 16 декабря стартует чемпионат Беларуси по фигурному катанию

15 декабря 2022 19:34
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Новости Беларуси. Уже в пятницу, 16 декабря, в Минске стартует чемпионат Беларуси по фигурному катанию. Бороться за медали будут сильнейшие фигуристы страны. Данный старт – один из главных для нашей сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ожидания большие». В Минске 16 декабря стартует чемпионат Беларуси по фигурному катанию-1

Начнутся соревнования с коротких программ. А в субботу определятся победители и призеры турнира. Наша национальная команда, несмотря на отсутствие международных стартов, остается в полной готовности. А значит зрители могут рассчитывать на яркие и зрелищные выступления.

«Ожидания большие». В Минске 16 декабря стартует чемпионат Беларуси по фигурному катанию-4

Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию:
Мы собрали лучших спортсменов Беларуси сегодня в Минске. И надеемся, что все спортсмены, которые будут кататься в эти выходные здесь, покажут свой максимальный результат. Покажут те сложные прыжки, которые они тренировали, интересные программы. Все это должно быть сделано красиво на лучшей арене страны. Я думаю, что ожидания большие. Но и надежда на то, что эти ожидания воплотятся, у нас есть.

«Ожидания большие». В Минске 16 декабря стартует чемпионат Беларуси по фигурному катанию-7

Завершатся соревнования 18 декабря. Фигуристы продемонстрируют показательные выступления. А также в этот день состоится автограф-сессия с чемпионами страны.

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# Фигурное катание # Олег Васильев # Фотофакт

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