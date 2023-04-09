Как наши фигуристы преодолевали отсутствие международных стартов? Спортсмены подвели итоги сезона
Новости Беларуси. Завершающий старт сезона для наших фигуристов – открытый Кубок Беларуси. Он подводит итоги, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Минувший год выдался непростым. Тем не менее белорусское фигурное катание живет, развивается и продолжает движение по своему индивидуальному пути.
Олег Васильев, главный тренер национальной команды Беларуси по фигурному катанию:
Сегодня выступало семь мужчин в финале этого сезона – финал Кубка Республики Беларусь. Хочу отметить, что все семь мужчин – спортсмены, рожденные в Беларуси и начавшие кататься здесь, в Беларуси, и выросшие на этой земле. Если мы начинали с того, что мы привозили спортсменов из России, чтобы немножко подтянуть общий уровень белорусского фигурного катания, то сегодня мы добились того, что семь мужчин, которые катались сегодня в короткой программе, соревновались, они все белорусы на 100 %.
Один из этих фигуристов – Евгений Пузанов. Он лидировал после короткой программы и не упустил преимущество в произвольной. В результате – золотая медаль и планы на будущее, несмотря на то, что минувший сезон из-за повреждений складывался для Евгения не лучшим образом.
Евгений Пузанов, победитель открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию:
Есть определенный прогресс. Я выучил совсем недавно новый для себя четверной прыжок. Он у меня получился на тренировке, я также с начала сезона выучил четверной тулуп. То есть теперь у меня именно в тренировочном арсенале есть четверной риттбергер и четверной тулуп. Но сегодня и завтра на старте я их показывать не буду, потому что они еще не вкатаны в программу.
Приме нашего фигурного катания Виктории Сафоновой на этом старте не повезло. Короткая программа не удалась из-за технической оплошности, и Виктория была лишь 5-й из 8 фигуристок.
Виктория Сафонова, многократная чемпионка Беларуси по фигурному катанию:
У меня вылетел крючок с конька. Соответственно, у меня слетела вся шнуровка, расслабился конек, как будто я его не завязывала. Я начала очень сильно переживать, потому что такого со мной никогда не случалось. Но мне тренеры подсказали, чтобы я не торопилась, чтобы спокойно перевязала. Ну и во время проката было сложно настроиться на сам прокат, потому что в основном я думала о коньке. Но рада, что не совсем все плохо.
Возможности исправить положение в произвольной были, но Валерия Ежова использовала свой шанс и обошла Сафонову. Именно Валерия заняла первое место. Но Виктории Сафоновой не привыкать справляться с трудностями. Она стойкий и крепкий боец на фронте фигурного катания.
Виктория Сафонова:
Я всегда не смотрю на всех, я всегда борюсь сама с собой, ставлю сама перед собой цели, сама их достигаю. Спасибо Белорусской федерации за то, что они сохранили весь соревновательный сезон, у нас тоже были тут соревнования, мы просто так не сидели, выходили и показывали то, что мы наработали на тренировках.
Оксана Матвеева, тренер Виктории Сафоновой:
Она еще больше раскрылась, наверное, в силу возраста, почувствовала программу и себя внутри более уверенно ощутила. Виктория, надеюсь, скоро покажет. Мы работаем над четверным прыжком. И она уже его делает на тренировках. Риттбергер.
В грядущем сезоне Виктория Сафонова обещает представить две новые программы – короткую и произвольную. Так что плотный рабочий график нашей спортсменке и ее тренерам обеспечен. Как, впрочем, и иным участникам процесса. Белорусское фигурное катание избрало свой путь и теперь следует этому направлению. Так, в отличие от одиночного в парном есть большие пробелы. И они сейчас последовательно заполняются.
Олег Васильев:
На сегодня у нас есть две взрослые пары. Это российские пары, адаптированные в Беларуси. Здесь нечего скрывать, мы действительно привезли эти пары из России. Одну пару четыре года назад, другую совсем недавно, полтора года назад. На их фоне мы имеем еще и две юниорские пары, которые начали кататься, глядя на то, как работают взрослые пары. Пришли два мальчика, пришли две девочки. Сегодня у нас две юниорские пары, которые к следующему сезону, если он будет открыт, могут представлять республику на юниорских международных турнирах, на юниорских Гран-при.
Самая плачевная ситуация сложилась в танцах на льду. Желающих пар достаточно. Но прогресса как не было, так и нет. Потому и принято решение на этой ниве создавать новые традиции и укреплять их.
Олег Васильев:
Это все пока на достаточно низком уровне. Это все неконкурентоспособно. Поэтому мы, наверное, пойдем по тому же пути, по которому пошли в парном катании. Мы будем привозить каких-то спортсменов, танцоров из России, чтобы создать определенный уровень катания и уже к этому уровню подтягивать белорусских фигуристов. Потому что танцевальный пар много, количество большое. Но пока это все не того качества, которое хочется.
Минувший год был для отечественных фигуристов тяжелым. Несмотря на сложности, удалось сохранить весь состав национальной команды. Работа, терпение, выдержка и поиски мотивации. Это помогало преодолевать отсутствие международных стартов и достойной конкуренции. Сейчас надежда на ближайший прорыв в международном поле, а также ставка на долговременную перспективу развития вида спорта в стране.