Как наши фигуристы преодолевали отсутствие международных стартов? Спортсмены подвели итоги сезона

Новости Беларуси. Завершающий старт сезона для наших фигуристов – открытый Кубок Беларуси. Он подводит итоги, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Минувший год выдался непростым. Тем не менее белорусское фигурное катание живет, развивается и продолжает движение по своему индивидуальному пути.

Олег Васильев, главный тренер национальной команды Беларуси по фигурному катанию:

Сегодня выступало семь мужчин в финале этого сезона – финал Кубка Республики Беларусь. Хочу отметить, что все семь мужчин – спортсмены, рожденные в Беларуси и начавшие кататься здесь, в Беларуси, и выросшие на этой земле. Если мы начинали с того, что мы привозили спортсменов из России, чтобы немножко подтянуть общий уровень белорусского фигурного катания, то сегодня мы добились того, что семь мужчин, которые катались сегодня в короткой программе, соревновались, они все белорусы на 100 %. Один из этих фигуристов – Евгений Пузанов. Он лидировал после короткой программы и не упустил преимущество в произвольной. В результате – золотая медаль и планы на будущее, несмотря на то, что минувший сезон из-за повреждений складывался для Евгения не лучшим образом.

Евгений Пузанов, победитель открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию:

Есть определенный прогресс. Я выучил совсем недавно новый для себя четверной прыжок. Он у меня получился на тренировке, я также с начала сезона выучил четверной тулуп. То есть теперь у меня именно в тренировочном арсенале есть четверной риттбергер и четверной тулуп. Но сегодня и завтра на старте я их показывать не буду, потому что они еще не вкатаны в программу. Приме нашего фигурного катания Виктории Сафоновой на этом старте не повезло. Короткая программа не удалась из-за технической оплошности, и Виктория была лишь 5-й из 8 фигуристок.

Виктория Сафонова, многократная чемпионка Беларуси по фигурному катанию:

У меня вылетел крючок с конька. Соответственно, у меня слетела вся шнуровка, расслабился конек, как будто я его не завязывала. Я начала очень сильно переживать, потому что такого со мной никогда не случалось. Но мне тренеры подсказали, чтобы я не торопилась, чтобы спокойно перевязала. Ну и во время проката было сложно настроиться на сам прокат, потому что в основном я думала о коньке. Но рада, что не совсем все плохо.

Возможности исправить положение в произвольной были, но Валерия Ежова использовала свой шанс и обошла Сафонову. Именно Валерия заняла первое место. Но Виктории Сафоновой не привыкать справляться с трудностями. Она стойкий и крепкий боец на фронте фигурного катания. Виктория Сафонова:

Я всегда не смотрю на всех, я всегда борюсь сама с собой, ставлю сама перед собой цели, сама их достигаю. Спасибо Белорусской федерации за то, что они сохранили весь соревновательный сезон, у нас тоже были тут соревнования, мы просто так не сидели, выходили и показывали то, что мы наработали на тренировках.

Оксана Матвеева, тренер Виктории Сафоновой:

Она еще больше раскрылась, наверное, в силу возраста, почувствовала программу и себя внутри более уверенно ощутила. Виктория, надеюсь, скоро покажет. Мы работаем над четверным прыжком. И она уже его делает на тренировках. Риттбергер. В грядущем сезоне Виктория Сафонова обещает представить две новые программы – короткую и произвольную. Так что плотный рабочий график нашей спортсменке и ее тренерам обеспечен. Как, впрочем, и иным участникам процесса. Белорусское фигурное катание избрало свой путь и теперь следует этому направлению. Так, в отличие от одиночного в парном есть большие пробелы. И они сейчас последовательно заполняются.

Олег Васильев:

На сегодня у нас есть две взрослые пары. Это российские пары, адаптированные в Беларуси. Здесь нечего скрывать, мы действительно привезли эти пары из России. Одну пару четыре года назад, другую совсем недавно, полтора года назад. На их фоне мы имеем еще и две юниорские пары, которые начали кататься, глядя на то, как работают взрослые пары. Пришли два мальчика, пришли две девочки. Сегодня у нас две юниорские пары, которые к следующему сезону, если он будет открыт, могут представлять республику на юниорских международных турнирах, на юниорских Гран-при.