Главный тренер команды по фигурному катанию на Кубке Беларуси: у нас есть резерв. Появилась конкуренция внутренняя

Новости Беларуси. В Минске проходит первый этап открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Летний период у наших фигуристов прошел в трудной и напряженной работе. Необходимо было заложить фундамент физической формы и усовершенствовать программы. Кубок страны стал первым официальным стартом в сезоне. Победительница турнира Виктория Сафонова, лидер белорусского женского катания, в межсезонье потрудилась на славу. Она подготовила новую короткую программу, которую и представила минской публике.

Виктория Сафонова, двукратная чемпионка Беларуси по фигурному катанию:

Старались спокойно подготовиться, чтобы выйти в сезон с минимальными травмами. Готовила новую короткую, хотела показать иной стиль, все-таки Испанию я еще не катала в достаточно быстром темпе. Мне было достаточно сложно ее накатывать, потому что привыкла к более медленным программам. Буду стараться показать хорошую короткую.

Олег Васильев, главный тренер национальной команды Беларуси по фигурному катанию:

Виктория Сафонова показала очень хорошую произвольную программу. Были ошибки в короткой программе. Мы заметили и обратили внимание на подрастающее поколение: это Валерия Ежова, Анастасия Макарова, Варвара Кисель. Выступили на 80-90 % своих возможностей. И это нормально, потому что 100 % ждем от них ведущих стартов. Сейчас это было очень хорошо. У нас есть подрастающее поколение, у нас есть резерв. Сейчас мы будем наблюдать выступление мальчиков, мужчин, посмотрим на них тоже. Появилась конкуренция внутренняя. Это должно приводить к улучшению результатов.

У мужчин первое место занял Александр Лебедев. В грядущем сезоне у наших фигуристов насыщенный внутренний календарь. Это и четыре этапа Кубка Беларуси, Кубок Союза конькобежцев, чемпионат страны. Представители национальной сборной будут принимать участие и в турнирах в России.