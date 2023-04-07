Стартовал Кубок Беларуси по фигурному катанию. Результаты первого дня

Новости Беларуси. На «Минск-Арене» стартовал открытый Кубок Беларуси по фигурному катанию. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это завершающий старт сезона. Также параллельно проходит Кубок Белорусского союза конькобежцев, силы в котором пробуют юниоры. И открытое первенство «Звездочка» для младшей возрастной группы. Однако основное внимание приковано к Кубку Беларуси. Первый день преподнес немало сюрпризов. В том числе в короткой программе неприятный инцидент случился у нашей примы Виктории Сафоновой.

Виктория Сафонова, многократная чемпионка Беларуси по фигурному катанию:

У меня вылетел крючок с конька. И, соответственно, у меня слетела вся шнуровка, расслабился конек, как будто бы я его не завязывала. Конечно, я начала очень сильно переживать, потому что такого со мной никогда не случалось. Мне тренеры подсказали, чтобы я не торопилась, чтобы спокойно перевязала. И во время проката было, конечно, сложно настроиться на сам прокат, потому что в основном я думала о коньке. Рада, что не совсем все плохо.

Из восьми стартовавших фигуристок Виктория пока занимает пятую позицию. Завтра, 8 апреля – произвольная программа и все шансы на реабилитацию. Также в субботу определятся победители и призеры соревнований и в остальных видах. А итоги минувшего сезона подвел главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию Олег Васильев.