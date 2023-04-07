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Стартовал Кубок Беларуси по фигурному катанию. Результаты первого дня

07 апреля 2023 20:20
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Новости Беларуси. На «Минск-Арене» стартовал открытый Кубок Беларуси по фигурному катанию. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовал Кубок Беларуси по фигурному катанию. Результаты первого дня-1

Это завершающий старт сезона. Также параллельно проходит Кубок Белорусского союза конькобежцев, силы в котором пробуют юниоры. И открытое первенство «Звездочка» для младшей возрастной группы. Однако основное внимание приковано к Кубку Беларуси. Первый день преподнес немало сюрпризов. В том числе в короткой программе неприятный инцидент случился у нашей примы Виктории Сафоновой.

Стартовал Кубок Беларуси по фигурному катанию. Результаты первого дня-4

Виктория Сафонова, многократная чемпионка Беларуси по фигурному катанию:
У меня вылетел крючок с конька. И, соответственно, у меня слетела вся шнуровка, расслабился конек, как будто бы я его не завязывала. Конечно, я начала очень сильно переживать, потому что такого со мной никогда не случалось. Мне тренеры подсказали, чтобы я не торопилась, чтобы спокойно перевязала. И во время проката было, конечно, сложно настроиться на сам прокат, потому что в основном я думала о коньке. Рада, что не совсем все плохо.

Стартовал Кубок Беларуси по фигурному катанию. Результаты первого дня-7

Из восьми стартовавших фигуристок Виктория пока занимает пятую позицию. Завтра, 8 апреля – произвольная программа и все шансы на реабилитацию. Также в субботу определятся победители и призеры соревнований и в остальных видах. А итоги минувшего сезона подвел главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию Олег Васильев.

Стартовал Кубок Беларуси по фигурному катанию. Результаты первого дня-10

Олег Васильев, главный тренер национальной команды Беларуси по фигурному катанию:
Белорусское фигурное катание, несмотря ни на что, продолжает расти в своем мастерстве и улучшать результаты. Пожалуй, самое большое достижение нашей федерации заключается в том, что мы не потеряли за последний год, сложный год ни одного спортсмена. Никто не закончил, не перешел в другую федерацию. То есть мы сохранили полностью весь состав сборной команды, национальной команды. У нас вырос резерв. Вырос в техническом плане и в количественном плане. Поэтому, несмотря на сложности, мы растем и улучшаемся.

# Фигурное катание # Виктория Сафонова # Олег Васильев # Фотофакт

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