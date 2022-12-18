Чем запомнился чемпионат Беларуси по фигурному катанию? О ярких моментах и планах узнали у спортсменов

Новости Беларуси. В Минске состоялся чемпионат страны по фигурному катанию, который невозможно обойти стороной, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. У женщин элементы ультра-си в мире выполняют только единицы. И это россиянки, белорусы только идут к этой цели. Отечественная школа постоянно ищет таланты. Наш корреспондент Елизавета Рудник посетила финалы и вынесла вердикт. Сложнейшие каскады, выбросы и твизлы – болельщикам на «Минск-Арене» было на что посмотреть. Накануне именно здесь определились победители чемпионата Беларуси по фигурному катанию.

Среди женщин свой титул защитила Виктория Сафонова, она безукоризненно исполнила две программы, не позволив никому усомниться в своей победе. В этом сезоне Виктория продолжает катать свою прошлогоднюю произвольную программу, которая меньше года назад звучала на олимпийском льду Пекина. Однако без смены образа не обошлось. В короткой программе есть нетипичные для нее испанские мотивы.

Виктория Сафонова, чемпионка Беларуси по фигурному катанию:

Это было мое решение, мы начинали уже ставить новую, но я решила все-таки, что еще не до конца раскрыла потенциал этой произвольной программы. А короткую решили поменять, попробовать что-то новое. Все-таки в олимпийский сезон мы не стали экспериментировать, взяли более привычные для меня образы. А в этом сезоне решили меня преобразить, взять быструю музыку, под которую я никогда не каталась. Было достаточно тяжело ее накатывать, но вроде бы всем нравится эта новая короткая.

Достойное сопротивление участнице Олимпийских игр в Пекине оказала Варвара Кисель, которая стала вице-чемпионкой турнира. В технической оценке фигуристки были практически равны. Виктория обошла сокомандницу благодаря высоким оценкам за компоненты.

Варвара Кисель, вице-чемпионка Беларуси по фигурному катанию:

Евгений Викторович [Евгений Плющенко, тренер спортсменки – прим. ред.] очень много со мной работал. Мне уделяли очень много внимания, мы очень долго готовились к этим соревнованиям, потому что они являлись для меня, безусловно, важными. Очень много работали над программами, над презентацией, прыжками. Я надеюсь, что было неплохо.

Ярко блеснула юная звездочка – бронзовый призер Валерия Ежова, которая в свои 12 лет продемонстрировала чистейшее исполнение сложнейшего элемента – лутц-риттбергер. Это самый сложный каскад в женском одиночном катании. И он под силу лишь единицам. Сложность выполнения риттбергера вторым прыжком заключается в том, что отталкивание происходит только с одной ноги, на которую приземляется спортсмен после первого прыжка. Известными исполнительницами его являются российские фигуристки – олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также «королева четверных» Александра Трусова. Теперь и Валерия Ежова входит в клуб фигуристок, в арсенале которых есть этот сумасшедший по сложности элемент.

Сюрприз ждал зрителей в танцах на льду. Победителями в этой категории стали Карина Сидоренко и Максим Еленич. И это несмотря на все сложности, с которыми паре пришлось столкнуться по ходу этого сезона. Множество факторов постоянно нарушали тренировочный процесс. Танцоры начали полноценную подготовку к турниру лишь за неделю до него – и сразу такой результат.

Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию:

Несмотря на сложности жизни, победила пара, которая почти не тренировалась. Мальчик отдавал долг Родине – он служил, а девочка была травмирована, поэтому не тренировалась. Они буквально за неделю до старта взялись за руки снова и выиграли чемпионат республики, что очень радует. И это для всех большой-большой сюрприз, положительный сюрприз. В мужском одиночном катании победителем стал Александр Лебедев. Не все задуманное получилось у спортсмена. В короткой и произвольной программах были проблемы с единственным в наборе элементом ультра-си – тройным акселем. Однако это не помешало ему опередить ближайшего оппонента 14-летнего Василия Бороховского на 16 баллов.

Спортивная драма произошла в парном катании. Екатерину Юрову и Дмитрия Бушланова от чемпионства отделил всего один балл. В короткой они выступили без грубых ошибок, а вот в произвольной допустили падение с выброса тройного риттбергера. Триумфаторами же стали Богдана Лукашевич и Александр Степанов, им удалось защитить титул. Чистых исполнений элементов ультра-си минский лед на этом чемпионате не увидел. А ведь без них бороться с лучшими в этом виде спорта – российскими фигуристами – невозможно. Однако наши фигуристы заверяют, что работа над прыжками ультра-си идет, и, возможно, уже в скором времени мы увидим их в программах белорусских спортсменов.

Варвара Кисель:

Работаю над тройным акселем, четверной тулуп. Скорее всего, эти элементы должны быть. Всей командой работаем над этим. И в скором времени, уверена, будем вставлять в программы и бороться. На этом сезон для белорусских фигуристов не окончен. Сейчас будет новогодняя пауза, а дальше очередные старты, которые болельщики также смогут увидеть вживую.