Где олимпийские медали и что сейчас происходит с белорусским спортом на льду? Интервью с председателем союза конькобежцев

В гостях программы «Спорттаймер» на СТВ председатель Белорусского союза конькобежцев Юлия Комлева. Юлия Силипицкая, СТВ:

Не тяжела ли ноша?

Юлия Комлева, председатель Белорусского союза конькобежцев:

Я очень давно в этой истории. Я в союзе работаю с 18 лет. Юлия Силипицкая:

Кто вас такую юную туда взял? Юлия Комлева:

В первую очередь нужен был человек с отличным знанием английского языка. И эти моменты совпали все. Плюс спорт, судейство, тренерский факультет закончила. Юлия Силипицкая:

А какой свой спорт? Юлия Комлева:

Я занималась в детстве фигурным катанием, очень быстро пошла в рост, и мне нужно было поступать. В институт физкультуры на тренера меня брали без экзаменов. Мои родители сказали: нет. И меня отправили в Нархоз на международные отношения. Я закончила, потом все равно закончила на тренера и параллельно в союзе работала генеральным секретарем. «Главное – правильно распределить время, нагрузку между подчиненными, вовремя контролировать» Юлия Силипицкая:

Насколько сложно все-таки три вида соединить воедино и правильно координировать?

Юлия Комлева:

Главное – правильно распределить время, нагрузку между подчиненными, вовремя контролировать. Юлия Силипицкая:

Кстати, какие подчиненные самые выгодные, правильные и эффективные? Юлия Комлева:

Наверное, люди, с которыми ты много лет работаешь, много лет знаешь, преданные, это если говорить о коллективе. А если говорить о тренерах, то приятно всегда работать с профессионалами, с людьми, которые к своему делу относятся как к идее. В конькобежном спорте наши были весьма близки. Где олимпийские медали? Юлия Силипицкая:

Где олимпийские медали? Юлия Комлева:

В конькобежном спорте спортсмены наши были весьма близки.

Юлия Силипицкая:

Близки. Минин ваш красавчик, получился. Юлия Комлева:

Спортсмены были близки к медалям. Это же такой сугубо индивидуальный вид спорта, и должно совпасть очень много моментов. Я думаю, что удача сопутствовала, но в каких-то моментах: где-то эмоциональный фон, где-то психологический, где-то со здоровьем какие-то вопросы. Все же живые люди. Юлия Силипицкая:

Следующая Олимпиада. Насколько эти ребята готовы ввязаться в борьбу? Юлия Комлева:

Они готовы. Юлия Силипицкая:

То есть у Головатюка будет медаль? Юлия Комлева:

Большая вероятность. Юлия Силипицкая:

А помимо него?

Юлия Комлева:

Нифонтова, Слоева, которые в спринте взяли медали чемпионата России. У нас работают три старших тренера. Потому что, так как в конькобежном спорте есть дистанции и дисциплины, то распределили ребят в соответствии с их специализацией. То есть спринтеры, тот же Головатюк, ребята, которые тренируют быстрые дистанции. Сейчас их будет тренировать Роговцев. Средние дистанции будет тренировать Ильютик, а длинные дистанции, многоборье будет тренировать Сергей Леонидович Минин. «Молодежь показывает неплохие результаты». Что с молодежкой? Юлия Силипицкая:

Что у нас с молодежкой? Насколько я помню, в том олимпийском сезоне была перевыполнена квота именно молодежью. Юлия Комлева:

Молодежь показывает неплохие результаты, достаточно быстрые секунды. Сейчас, к сожалению, у нас нет маркера в этом году, это международные юниорские соревнования, но ребята будут принимать участие в российских соревнованиях. У нас есть перспективные юниоры, и хорошо, что у них есть пример перед глазами – взрослая сборная команда, хорошие традиции развития конькобежного спорта. Юлия Силипицкая:

Где наш шорт-трек?

Юлия Комлева:

Принимая во внимание практику предыдущих лет и сезонов, когда взрослые ребята не могут завоевать в силу своих профессиональных навыков, спортивной подготовки, мы решили в новом сезоне четырехлетия немножко переформатироваться и уделить внимание детям и юниорам. Сейчас мы проводим по всей Беларуси детские соревнования, проводим этапы Кубка Белорусского союза конькобежцев по всем возрастам (юниоры А, В, С, D), чтобы увеличить селекцию ребят, дать им больше возможностей соревноваться, заниматься. Уделяем сейчас пристальное внимание развитию регионов, улучшению материально-технической базы. Юлия Силипицкая:

Когда ожидается результат? Юлия Комлева:

Думаю, год-два надо поработать в таком режиме. «Лидера национальной команды мы сохранили» Юлия Силипицкая:

У нас все-таки есть лидер? Мы сохранили? Юлия Комлева:

Лидера национальной команды мы сохранили – Никита Мигдалев, наш перспективный спортсмен. Привозил медали с международных соревнований, европейских. Юлия Силипицкая:

Как сейчас его самочувствие? Юлия Комлева:

Прекрасно, тренируется, занимается. Отправляем на сборы, командируем его в состав российской команды, чтобы он приобретал навыки еще больше и не терял своей квалификации. Никита участвует в соревнованиях российских, показывает неплохие секунды. Юлия Силипицкая:

Я выросла еще на той плеяде. Когда фигурное катание показывали, вымирали все дворы. На Родниной и Зайцеве. Сегодня такого уровня профессионалов у нас нет. Юлия Комлева:

У нас принято решение на самом высоком уровне с нашим руководством – с таким специалистом, как Васильев. Он сам олимпийский чемпион и тренер олимпийских чемпионов Тотьмяниной и Маринина. Он у нас работает уже четыре года, и результатом было завоевание двух лицензий для легионеров и воспитание своей сборной команды. Юлия Силипицкая:

На какой мы стадии?

Юлия Комлева:

Под его руководством созданы четыре спортивные пары. Пар у нас вообще в Беларуси не было до его приезда очень много лет. У нас были какие-то проблески, тренеры занимались, но это не имело того нужного спортивного эффекта. У нас сейчас две взрослые пары и две юниорские. Юлия Силипицкая:

Какие перед ними стоят задачи? Юлия Комлева:

Чтобы они на этапах Кубка России, на которые мы будем допущены, показали приличные места и заняли, если будет 10 пар выступать, к примеру, седьмое, шестое место. В середине турнирной таблицы. Мы будем в середине декабря проводить чемпионат Беларуси на «Минск-Арене». Юлия Силипицкая:

Вход бесплатный? Юлия Комлева:

Нет, мы сделали платный, за минимальную стоимость, потому что, когда ты приглашаешь зрителя, это один момент, а когда человек приобретает билет, все-таки есть какая-то гарантия того, что люди придут и посетят. Дети, например, ждут на соревнования Вику Сафонову, Константина Милюкова. Юлия Силипицкая:

В чем абсолютно вы уверены? Юлия Комлева:

Уверена в профессионализме наших спортсменов и тренеров, наших конькобежцев. Если в конькобежном спорте была заявлена возможная медаль, то в фигурном катании стояла задача отбора на Олимпийские игры. «Вопрос медалей не стоит». Как дела в фигурном катании? Юлия Силипицкая:

Но когда-то у нас должно стоять и перед фигурным катанием. Через сколько приблизительно?