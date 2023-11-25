Приедут сильнейшие одиночники России – в Беларуси пройдёт представительный турнир по фигурному катанию

В Минске продолжается третий этап Открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие спортсмены нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Минске продолжается третий этап Открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие спортсмены нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня представители танцев на льду показывали произвольную программу, а женщины и мужчины демонстрировали короткую. У танцевальных дуэтов победителями стали Наталья Поживилко и Святослав Верстаков. В женском турнире Виктория Сафонова великолепно откатала свою программу и заслуженно вышла в лидеры. Евгений Пузанов исполнил короткую не безукоризненно, но все же показал лучший результат.
Виктория Сафонова, многократная чемпионка Беларуси по фигурному катанию:
В целом довольна, но всегда можно что-то улучшить. Всегда есть к чему стремиться. В целом неплохой рабочий прокат, я довольна. Вращения все на высоком уровне, прыжки тоже на хорошие плюсы. Единственное, что еще над дорожкой нужно поработать.
Евгений Пузанов, чемпион Беларуси по фигурному катанию:
Не получилось сделать основной элемент – тройной аксель. Очень давно его на самом деле на тренировках не срывал, но так получается иногда. Может, волнение сказалось, но нужно больше работать на тренировках. В целом все остальные элементы были сделаны. На мой взгляд, сделаны неплохо. Возможно, даже с некоторыми надбавками.
Завтра, 26 ноября, у одиночников произвольная программа, по итогам которой и станут известны победители третьего этапа Кубка Беларуси. А совсем скоро наших фигуристов ожидает представительный домашний турнир, который пройдет с 7 по 10 декабря на «Чижовка-Арене».
Олег Васильев, главный тренер команды Беларуси по фигурному катанию:
Это международный клубный турнир, на который приедут не только россияне, приедут и представители других стран. Самое большое представительство у юниоров. Девочек-юниорок, если не ошибаюсь, больше 30 человек заявлено из пяти различных стран. Приедут мужчины – сильнейшие одиночники России, которые будут соревноваться с нашими сильнейшими спортсменами. Так что турнир будет интересный. Это не местечковый, а реально хорошего уровня турнир с хорошими именами, которые известны во всем мире фигурного катания.