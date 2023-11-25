Приедут сильнейшие одиночники России – в Беларуси пройдёт представительный турнир по фигурному катанию

В Минске продолжается третий этап Открытого Кубка Беларуси по фигурному катанию. В соревнованиях принимают участие все сильнейшие спортсмены нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня представители танцев на льду показывали произвольную программу, а женщины и мужчины демонстрировали короткую. У танцевальных дуэтов победителями стали Наталья Поживилко и Святослав Верстаков. В женском турнире Виктория Сафонова великолепно откатала свою программу и заслуженно вышла в лидеры. Евгений Пузанов исполнил короткую не безукоризненно, но все же показал лучший результат.

Виктория Сафонова, многократная чемпионка Беларуси по фигурному катанию:

В целом довольна, но всегда можно что-то улучшить. Всегда есть к чему стремиться. В целом неплохой рабочий прокат, я довольна. Вращения все на высоком уровне, прыжки тоже на хорошие плюсы. Единственное, что еще над дорожкой нужно поработать.

Евгений Пузанов, чемпион Беларуси по фигурному катанию:

Не получилось сделать основной элемент – тройной аксель. Очень давно его на самом деле на тренировках не срывал, но так получается иногда. Может, волнение сказалось, но нужно больше работать на тренировках. В целом все остальные элементы были сделаны. На мой взгляд, сделаны неплохо. Возможно, даже с некоторыми надбавками.

Завтра, 26 ноября, у одиночников произвольная программа, по итогам которой и станут известны победители третьего этапа Кубка Беларуси. А совсем скоро наших фигуристов ожидает представительный домашний турнир, который пройдет с 7 по 10 декабря на «Чижовка-Арене».