Спортсмены представили короткую программу на турнире по фигурному катанию «Кубок сильнейших»

Обладательница олимпийской лицензии Виктория Сафонова вышла на лед под 12 номером и чисто откатала свое выступление, которое представит и на главных Играх четырехлетия в следующем году. Сильная сторона белоруски – стабильность, главная задача на белый мультифорум – войти в топ-10, тем более что Виктория исполняет три сложных прыжка, тройной риттбергер, двойной аксель и каскад. После короткой программы наша фигуристка расположилась на второй позиции, в ее активе 69 баллов 56 сотых. Возглавляет реестр гостья из России Ксения Гущина.

Во второй соревновательный день международного турнира по фигурному катанию «Кубок сильнейших», который принимает Минск, спортсмены представили короткую программу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию:

На самом деле есть плюсы и минусы. Плюсы, что Вика сегодня каталась более раскованно и артистично. Это отразилось на ее вторых оценках. В техническом плане есть моменты, которые надо и необходимо улучшать. Хотя, в общем-то, по сравнению с началом сезона мы намного прибавили.

Турнир очень важный для всех, потому что это международный клубный турнир. Здесь все спортсмены участвуют в конкурсе, все на равных условиях, и это хороший состав спортсменов. Этот старт для всех такой, он как бы особый.

У мужчин на награды претендуют 10 человек. Лидер нашей сборной Евгений Пузанов пока на четвертом месте. В среду участники выступят в произвольных упражнениях, после чего и определятся победители и призеры. В белорусской копилке в танцевальном сегменте уже есть золото, которое принесли Дмитрий Блинов и Екатерина Андреева.