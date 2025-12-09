Спортсмены представили короткую программу на турнире по фигурному катанию «Кубок сильнейших»

Во второй соревновательный день международного турнира по фигурному катанию «Кубок сильнейших», который принимает Минск, спортсмены представили короткую программу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Обладательница олимпийской лицензии Виктория Сафонова вышла на лед под 12 номером и чисто откатала свое выступление, которое представит и на главных Играх четырехлетия в следующем году. Сильная сторона белоруски – стабильность, главная задача на белый мультифорум – войти в топ-10, тем более что Виктория исполняет три сложных прыжка, тройной риттбергер, двойной аксель и каскад. После короткой программы наша фигуристка расположилась на второй позиции, в ее активе 69 баллов 56 сотых. Возглавляет реестр гостья из России Ксения Гущина.
Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию:
На самом деле есть плюсы и минусы. Плюсы, что Вика сегодня каталась более раскованно и артистично. Это отразилось на ее вторых оценках. В техническом плане есть моменты, которые надо и необходимо улучшать. Хотя, в общем-то, по сравнению с началом сезона мы намного прибавили.
Турнир очень важный для всех, потому что это международный клубный турнир. Здесь все спортсмены участвуют в конкурсе, все на равных условиях, и это хороший состав спортсменов. Этот старт для всех такой, он как бы особый.
У мужчин на награды претендуют 10 человек. Лидер нашей сборной Евгений Пузанов пока на четвертом месте. В среду участники выступят в произвольных упражнениях, после чего и определятся победители и призеры. В белорусской копилке в танцевальном сегменте уже есть золото, которое принесли Дмитрий Блинов и Екатерина Андреева.