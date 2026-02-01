Белорусская фигуристка Сафонова выступит на Олимпиаде-2026. В чём наш козырь – рассказал главный тренер нацкоманды

Одной из участниц Олимпиады станет фигуристка Виктория Сафонова. На прошлой неделе она выиграла чемпионат страны. Он как раз был подготовительным перед соревнованиями в Италии. Перспективы развития этого вида спорта в стране Юлия Силипицкая обсудила с главным тренером национальной команды Олегом Васильевым. Юлия Силипицкая, СТВ:

Почему у нас достаточно маленькое количество участников?

Олег Васильев, главный тренер национальной команды по фигурному катанию:

У нас в стране занимаются фигурным катанием чуть больше тысячи детей. Очень мало. Мы теряем к возрасту 13-15 лет 95-97 % занимающихся. Юлия Силипицкая:

Почему? Олег Васильев:

Это стандартная потеря вообще в мировом спорте. В Америке, в России, во Франции – везде одинаково. Юлия Силипицкая:

То есть в селекционном периоде нам надо делать закладку на то, что мы должны набирать не 100, а 200, потому что мы потеряем большую часть. Олег Васильев:

Мы всегда теряем. Это разные факторы. Это и здоровье, и травмы, и болезни. Переезд родителей в другое место, финансовые обстоятельства. То есть тут куча причин, почему детей утаскивают из спорта или они сами уходят. Юлия Силипицкая:

Довольны ли вы выступлением всех на этом чемпионате Беларуси, который завершился?