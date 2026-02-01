Белорусская фигуристка Сафонова выступит на Олимпиаде-2026. В чём наш козырь – рассказал главный тренер нацкоманды

Одной из участниц Олимпиады станет фигуристка Виктория Сафонова. На прошлой неделе она выиграла чемпионат страны. Он как раз был подготовительным перед соревнованиями в Италии. Перспективы развития этого вида спорта в стране Юлия Силипицкая обсудила с главным тренером национальной команды Олегом Васильевым.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Почему у нас достаточно маленькое количество участников?
Олег Васильев, главный тренер национальной команды по фигурному катанию:
У нас в стране занимаются фигурным катанием чуть больше тысячи детей. Очень мало. Мы теряем к возрасту 13-15 лет 95-97 % занимающихся.
Юлия Силипицкая:
Почему?
Олег Васильев:
Это стандартная потеря вообще в мировом спорте. В Америке, в России, во Франции – везде одинаково.
Юлия Силипицкая:
То есть в селекционном периоде нам надо делать закладку на то, что мы должны набирать не 100, а 200, потому что мы потеряем большую часть.
Олег Васильев:
Мы всегда теряем. Это разные факторы. Это и здоровье, и травмы, и болезни. Переезд родителей в другое место, финансовые обстоятельства. То есть тут куча причин, почему детей утаскивают из спорта или они сами уходят.
Юлия Силипицкая:
Довольны ли вы выступлением всех на этом чемпионате Беларуси, который завершился?
Олег Васильев:
Доволен тем, что все-таки наши спортсмены, ведущие спортсмены, национальные, сборные команды, они все-таки показали достаточно серьезный технический уровень – сложных прыжков, четверных прыжков, тройных акселей. Девочки делали каскады 3-3, практически вся первая десятка. Когда я приехал сюда чуть больше 5 лет назад, идеалом был двойной аксель. То есть спортсмены, владеющие двойным акселем, уже считались элитой белорусского одиночного катания. На сегодняшний день двойной аксель является обязательным элементом в первом взрослом разряде.
Юлия Силипицкая:
Вика выступила. Я так понимаю, что вы закрепляли олимпийскую программу?
Олег Васильев:
Пока все идет по плану. С начала сезона все те плановые задания, которые мы ставили, соревнования, места, то, что надо было сделать на этих соревнованиях, учебно-тренировочный сбор, все было пройдено пошагово, все без потерь. Мы на каждом этапе выполняли свои задачи и шли дальше.
Юлия Силипицкая:
Между первым номером Виктории и вторым номером Варвары Стахович по цифрам не такая большая разница.
Олег Васильев:
В этой девочке очень хорошее подспорье для Вики Сафоновой. Вика уже прошла через эти сложности, она уже спортсменка относительно взрослая. Ей 22 года. 10 баллов – это все-таки, можно сказать, ей уже на пятки наступает.
Юлия Силипицкая:
Много или немного 10 баллов?
Олег Васильев:
Когда между Викторией Сафоновой и Варварой Стахович нет никого, то кажется, что это близко. Но когда мы приезжаем тем же составом на любой другой старт, есть другие спортсмены, и в эти 10 баллов может поместиться 10-15 спортсменов. Поэтому на самом деле, когда нет никого, это кажется близко, это наступание на пятки. Но когда мы получаем большую конкуренцию, большее количество выступающих, то 10 баллов – это огромнейшая разница.
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