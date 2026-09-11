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Новости по тегу #Одаренная молодежь

В Минске стартовал новый сезон молодежного конкурса проектов «100 идей для Беларуси»
11 сентября 2026 12:45

В Минске стартовал новый сезон молодежного конкурса проектов «100 идей для Беларуси»

В Беларуси ежемесячные поощрительные выплаты одаренной молодежи выросли до 1700 рублей
24 апреля 2026 06:46

В Беларуси ежемесячные поощрительные выплаты одаренной молодежи выросли до 1700 рублей

Проект «Минск – молодежная столица» стартует 26 марта
25 марта 2026 13:45

Проект «Минск – молодежная столица» стартует 26 марта

XII Международный форум молодых композиторов имени Огинского прошел в Молодечно
20 марта 2026 11:13

XII Международный форум молодых композиторов имени Огинского прошел в Молодечно

Более 170 авторских разработок! Финал 15-го сезона «100 идей для Беларуси» проходит в Минске
19 марта 2026 17:47

Более 170 авторских разработок! Финал 15-го сезона «100 идей для Беларуси» проходит в Минске

Финал проекта «100 идей для Беларуси» стартовал в Минске
19 марта 2026 10:59

Финал проекта «100 идей для Беларуси» стартовал в Минске

В Витебске состоялась церемония вручения областной молодёжной премии «Достижение»
22 февраля 2026 08:02

В Витебске состоялась церемония вручения областной молодёжной премии «Достижение»

Вернулись с золотом – белорусы завоевали высшие награды Международного турнира юных математиков
09 февраля 2026 17:04

Вернулись с золотом – белорусы завоевали высшие награды Международного турнира юных математиков

63 представителя Гродненской области стали стипендиатами Белорусского фонда мира
02 февраля 2026 07:19

63 представителя Гродненской области стали стипендиатами Белорусского фонда мира

Гала-концерт «Таленты Беларусі – будучыня краіны» состоялся во Дворце Республики
30 января 2026 18:20

Гала-концерт «Таленты Беларусі – будучыня краіны» состоялся во Дворце Республики

Учащиеся витебской гимназии №8 завоевали две медали на Международной Жаутыковской олимпиаде
29 января 2026 06:40

Учащиеся витебской гимназии №8 завоевали две медали на Международной Жаутыковской олимпиаде

Более 1 млн рублей из спецфонда Президента будет направлено на поощрение одарённых учащихся и студентов
06 января 2026 17:30

Более 1 млн рублей из спецфонда Президента будет направлено на поощрение одарённых учащихся и студентов