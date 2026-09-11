Новости по тегу #Одаренная молодежь

Эксперты выберут лучших в 10 ключевых номинациях: от энергетики, медицины и агропромышленных технологий до информационной безопасности и бизнес-идей.
Талантливых ребят выявляют в том числе на олимпиадах: в 2026 году в них приняли участие около полумиллиона детей и подростков. По итогам отборов лучшие школьники представят Беларусь на международных интеллектуальных состязаниях по семи предметам.
С участием около 300 представителей всех регионов. Это студенты и молодые специалисты, которые готовы задавать тренды и реализовывать самые смелые инициативы.
В 2026 году музыкальный форум имени Огинского в Молодечно собрал гостей в 12-й раз. Цель инициативы – поддержка молодых авторов, а также создание условий для профессиональной реализации музыкантов.
На выставке инноваций представлено все самое интересное: от прорывных решений в энергетике до разработок в сфере экологии. Победителей определят в 10 номинациях.
Масштабный форум собрал почти 200 авторов лучших инновационных разработок со всех уголков страны.
В 2026 году за право называться лучшими боролись авторы 477 заявок. Победителями в 30 номинациях стали представители самых разных профессий – от аграриев и врачей до журналистов и творческих деятелей.
Одаренные ребята обошли соперников из России, Германии, Индии, Китая, Пакистана, Румынии и Таиланда.
Стипендиаты добились выдающихся результатов в научной, общественной, культурной и спортивной деятельности.
Ровно 30 лет назад в нашей стране появились специальные фонды Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи. Торжественные мероприятия по случаю юбилея проходят в Минске.
Престижное интеллектуальное соревнование проходило в Казахстане. Серебро и бронзу привезли старшеклассники Ольга Кунцевич и Захар Шотов.
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
11 октября 2026 19:35
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