Александр Лукашенко поздравил Президента Египта с Днём революции

Александр Лукашенко поздравил Президента Египта с национальным праздником – Днем революции. Глава нашего государства отметил, что это событие стало вехой на пути построения сильного и стабильного государства. Президент подчеркнул, что Беларусь гордится исключительным уровнем отношений с Египтом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минск готов к углублению взаимодействия с египетскими партнерами в развитии промышленной кооперации, а также в сферах продовольственной безопасности, науки и технологий, водоочистки, медицины и фармацевтики. Заинтересованы в практической реализации всех проектов в интересах как внутреннего рынка Египта, так и третьих стран. Рассчитываю, что во время личной встречи в Беларуси мы обсудим двустороннюю и международную повестки дня, а также дадим оценку работе наших правительств по активизации торгово-экономического сотрудничества», – отметил в поздравлении белорусский лидер.