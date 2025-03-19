Более 60 молодых учёных получат президентские стипендии в 2025-м

В 2025 году президентские стипендии получат более 60 молодых ученых и 49 аспирантов. Сферы разные – медицина, педагогика, технологии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стипендии назначаются на один год в целях стимулирования творческой активности. Кандидаты определяются по итогам конкурса. Также для самореализации талантливой молодежи в стране созданы все условия. Советы молодых ученых функционируют в более чем 40 вузах. Объединения предоставляют возможность талантливым студентам заниматься научной деятельностью, реализовывать идеи и проекты, принимать участие как в региональных, так и республиканских научных мероприятиях.

Анастасия Киселевич, председатель Совета молодых ученых при Министерстве образования Беларуси:

Традиционно проходит конкурс «100 идей для Беларуси». В этом году 14-й сезон, стартует осенью уже 15-й. Также конкурс отдельных проектов Министерства образования, который проводится раз в два года, закончил прием заявок. В этом году будут профинансированы очередные проекты. Также сейчас к финалу подходит конкурс молодежных инициатив. Уже принимается решение о том, какие проекты будут поддержаны на 2025 год.

Распространена практика обмена опытом в других университетах. География широкая. Но чаще всего наши студенты отправляются обучаться в Китай, Россию и даже Венгрию.