Прямой эфир

Что делается в стране, чтобы талантливая молодёжь не уезжала? Ответила Наталья Карчевская

02 февраля 2025 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что делается в нашей стране для того, чтобы талантливые молодые люди не уезжали?

Что делается в стране, чтобы талантливая молодёжь не уезжала? Ответила Наталья Карчевская-2

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Мне кажется, что у нас в стране как раз очень многое делается. У нас беспрецедентная поддержка талантливой молодежи и всяческие способы поддержки для того, чтобы они знали, что они нужны здесь, сейчас и в будущем. 

Александр Осенко:
А на примере вашего университета?

Наталья Карчевская:
На примере университета, во-первых, мы их поддерживаем тогда, когда они едут на какие-то конкурсы, на творческие состязания, потому что получить поддержку спецфонда, там же тоже очень высокие требования, это не просто участие в каком-то одном мероприятии. 

Ты для того, чтобы соответствовать статусу лауреата либо просто человека, поддерживаемого спецфондом, должен показать значимые результаты. И для того, чтобы поехать на какой-то конкурс, фестиваль, разработать что-то, университет своим студентам помогает. 

Мы оплачиваем часто и проезд, и костюмы в том числе. И дальше, когда они уже выигрывают что-то, если становятся лауреатами какого-либо конкурса, который соответствует критериям спецфонда, в дальнейшем вся эта поддержка, в том числе материальная, возможность выбора первого рабочего места самого лучшего. 

Плюс тех ребят, которые замечены спецфондом, их включают в банк данных талантливой молодежи. К сожалению, не все ценят то, что есть. Были же случаи в том же 2020 году, когда люди недобросовестно отнеслись, будем так говорить, к тому, что делало для них государство.

Неблагодарный вопрос. Нужно быть признательным за то, что это вообще огромные деньги, которые выделяются из фонда для того, чтобы поддержать этих ребят. Я рада, что у нас получилось, мы сначала получили спецпремию Президента. Многие думали: все, больше нам никогда не дадут ничего. Мы же не для того всеми этими проектами занимаемся, чтобы получить награды, а чтобы вам было что сказать, где сказать, было что показать. Следующая награда через достаточно короткий промежуток времени нас нашла. 

# Культура # Наталья Карчевская # Одаренная молодежь # Культура Беларуси # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
Как патриотизм не превратить в формализм? Мнение ректора БГУКИ
02 февраля 2025 07:25

Как патриотизм не превратить в формализм? Мнение ректора БГУКИ

«Конкурс очень приличный». Какие специальности в БГУКИ самые популярные?
02 февраля 2025 07:20

«Конкурс очень приличный». Какие специальности в БГУКИ самые популярные?

«Как вы можете танцевать про геноцид?» Карчевская о проекте «Линия памяти. Код войны»
02 февраля 2025 07:15

«Как вы можете танцевать про геноцид?» Карчевская о проекте «Линия памяти. Код войны»