Что делается в стране, чтобы талантливая молодёжь не уезжала? Ответила Наталья Карчевская

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Что делается в нашей стране для того, чтобы талантливые молодые люди не уезжали?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья выпуска – ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская.

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Мне кажется, что у нас в стране как раз очень многое делается. У нас беспрецедентная поддержка талантливой молодежи и всяческие способы поддержки для того, чтобы они знали, что они нужны здесь, сейчас и в будущем.

Александр Осенко:

А на примере вашего университета?

Наталья Карчевская:

На примере университета, во-первых, мы их поддерживаем тогда, когда они едут на какие-то конкурсы, на творческие состязания, потому что получить поддержку спецфонда, там же тоже очень высокие требования, это не просто участие в каком-то одном мероприятии.

Ты для того, чтобы соответствовать статусу лауреата либо просто человека, поддерживаемого спецфондом, должен показать значимые результаты. И для того, чтобы поехать на какой-то конкурс, фестиваль, разработать что-то, университет своим студентам помогает.

Мы оплачиваем часто и проезд, и костюмы в том числе. И дальше, когда они уже выигрывают что-то, если становятся лауреатами какого-либо конкурса, который соответствует критериям спецфонда, в дальнейшем вся эта поддержка, в том числе материальная, возможность выбора первого рабочего места самого лучшего.

Плюс тех ребят, которые замечены спецфондом, их включают в банк данных талантливой молодежи. К сожалению, не все ценят то, что есть. Были же случаи в том же 2020 году, когда люди недобросовестно отнеслись, будем так говорить, к тому, что делало для них государство.

Неблагодарный вопрос. Нужно быть признательным за то, что это вообще огромные деньги, которые выделяются из фонда для того, чтобы поддержать этих ребят. Я рада, что у нас получилось, мы сначала получили спецпремию Президента. Многие думали: все, больше нам никогда не дадут ничего. Мы же не для того всеми этими проектами занимаемся, чтобы получить награды, а чтобы вам было что сказать, где сказать, было что показать. Следующая награда через достаточно короткий промежуток времени нас нашла.