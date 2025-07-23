За сутки в Пакистане в результате наводнений погибли 20 человек

За последние сутки в Пакистане в результате наводнений погибли 20 человек. Среди них – четыре туриста, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аршад Хан, житель Равалпинди: Дождевая вода затопила мой дом, она была выше моей головы. Мне пришлось отправить своих детей на верхний этаж к соседу, чтобы они были в безопасности. Все, что у меня есть, пострадало. Когда вода немного схлынула, мне пришлось самому вычерпывать воду ведрами, но ни одно государственное учреждение пока не помогло нам.

Мохаммад Шаббир, владелец швейной фабрики:

Мы здесь бедные люди, и вода затопила наши дома на девять футов. Люди понесли огромные потери, пострадало все, даже предметы первой необходимости. Никто не проверил нас и не предложил помощь. Мы словно невидимки. Те, у кого есть средства, возможно, и смогли бы смириться с потерей. Но мы не можем. Мы просто боремся за выживание.

По сообщениям местных СМИ, сейчас жителей отвозят в безопасные районы, где их обеспечат питанием и предметами первой необходимости. Сезон муссонов начался в Пакистане в конце июня. Сильные дожди вызвали наводнения, оползни и обрушения зданий. По официальным данным, от последствий стихии за месяц погибли 242 человека. Еще свыше полутысячи получили ранения.