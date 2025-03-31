Экотопливо, робот-манипулятор, бьюти-рецепты – рассказываем о проектах ребят из Детского технопарка

Глеб Супраненок, учащийся Национального детского технопарка: Наша разработка – это композитное топливо на основе торфа и биомассы с целью сэкономить природные ресурсы, сделать так, чтобы наше топливо приносило меньший вред окружающей среде. Меня самого очень интересует тема экологии. А работа с топливом, можно сказать, напрямую связана с экологией.

Артем Голяк, учащийся Национального детского технопарка:

Мой проект подразумевает две составляющие: робот-манипулятор и конвейерная лента с компьютерным зрением. То есть сначала компьютерное зрение обнаруживает объект на конвейере, узнает его цвет и форму, после этого конвейер проходит, датчик обнаруживает объект, и уже робот-манипулятор сортирует его по цвету и по форме. Актуальность проекта обусловлена растущей потребностью в таких сферах, как переработка отходов, в логистике. Очень полезно будет в пищевой сфере для сортировки продуктов питания.

Сотрудничество белорусских предприятий с Национальным детским технопарком активно развивается. Более 60 компаний стремится улучшить свои технологические процессы и выйти на новый уровень.