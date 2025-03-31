Экотопливо, робот-манипулятор, бьюти-рецепты – рассказываем о проектах ребят из Детского технопарка

Ребята из Национального детского технопарка успешно защитили 96 проектов, над которыми они работали на протяжении 18 дней.
Ребята из Национального детского технопарка успешно защитили 96 проектов, над которыми они работали на протяжении 18 дней.
Глеб Супраненок, учащийся Национального детского технопарка:
Наша разработка – это композитное топливо на основе торфа и биомассы с целью сэкономить природные ресурсы, сделать так, чтобы наше топливо приносило меньший вред окружающей среде. Меня самого очень интересует тема экологии. А работа с топливом, можно сказать, напрямую связана с экологией.
Артем Голяк, учащийся Национального детского технопарка:
Мой проект подразумевает две составляющие: робот-манипулятор и конвейерная лента с компьютерным зрением. То есть сначала компьютерное зрение обнаруживает объект на конвейере, узнает его цвет и форму, после этого конвейер проходит, датчик обнаруживает объект, и уже робот-манипулятор сортирует его по цвету и по форме. Актуальность проекта обусловлена растущей потребностью в таких сферах, как переработка отходов, в логистике. Очень полезно будет в пищевой сфере для сортировки продуктов питания.
Сотрудничество белорусских предприятий с Национальным детским технопарком активно развивается. Более 60 компаний стремится улучшить свои технологические процессы и выйти на новый уровень.
Сергей Архипов, заведующий сектором сопровождения экспериментальных проектов учащихся Национального детского технопарка:
Умные, красивые молодые люди знакомятся, общаются, обмениваются знаниями, информацией с умными, красивыми, опытными людьми, представителями предприятий. Это в рамках семи министерств, мы подписали дорожные карты в этом году, и подведомственных предприятий. Дружба и сотрудничество продолжаются ежемесячно. Самые популярные, хиты – это предприятия Минпрома, такие как МАЗ, БЕЛАЗ, «Могилевлифтмаш», Жлобинский металлургический комбинат. С этими приятными у нас идет более чем плотная работа, и проекты наших ребят используются уже руководством на предприятиях этой отрасли.
Подробности – в видео.