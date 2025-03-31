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Экотопливо, робот-манипулятор, бьюти-рецепты – рассказываем о проектах ребят из Детского технопарка

31 марта 2025 11:58
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Ребята из Национального детского технопарка успешно защитили 96 проектов, над которыми они работали на протяжении 18 дней.

Экотопливо, робот-манипулятор, бьюти-рецепты – рассказываем о проектах ребят из Детского технопарка-2

Глеб Супраненок, учащийся Национального детского технопарка:
Наша разработка – это композитное топливо на основе торфа и биомассы с целью сэкономить природные ресурсы, сделать так, чтобы наше топливо приносило меньший вред окружающей среде. Меня самого очень интересует тема экологии. А работа с топливом, можно сказать, напрямую связана с экологией.

Экотопливо, робот-манипулятор, бьюти-рецепты – рассказываем о проектах ребят из Детского технопарка-4

Артем Голяк, учащийся Национального детского технопарка:
Мой проект подразумевает две составляющие: робот-манипулятор и конвейерная лента с компьютерным зрением. То есть сначала компьютерное зрение обнаруживает объект на конвейере, узнает его цвет и форму, после этого конвейер проходит, датчик обнаруживает объект, и уже робот-манипулятор сортирует его по цвету и по форме. Актуальность проекта обусловлена растущей потребностью в таких сферах, как переработка отходов, в логистике. Очень полезно будет в пищевой сфере для сортировки продуктов питания.

Сотрудничество белорусских предприятий с Национальным детским технопарком активно развивается. Более 60 компаний стремится улучшить свои технологические процессы и выйти на новый уровень.

Экотопливо, робот-манипулятор, бьюти-рецепты – рассказываем о проектах ребят из Детского технопарка-6

Сергей Архипов, заведующий сектором сопровождения экспериментальных проектов учащихся Национального детского технопарка:
Умные, красивые молодые люди знакомятся, общаются, обмениваются знаниями, информацией с умными, красивыми, опытными людьми, представителями предприятий. Это в рамках семи министерств, мы подписали дорожные карты в этом году, и подведомственных предприятий. Дружба и сотрудничество продолжаются ежемесячно. Самые популярные, хиты – это предприятия Минпрома, такие как МАЗ, БЕЛАЗ, «Могилевлифтмаш», Жлобинский металлургический комбинат. С этими приятными у нас идет более чем плотная работа, и проекты наших ребят используются уже руководством на предприятиях этой отрасли.

Подробности – в видео.

# Технологии # Молодежь Беларуси # Одаренная молодежь # Сергей Архипов

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