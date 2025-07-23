В Украине прошли митинги против ликвидации антикоррупционных органов

В Киеве жители города вышли на протесты выразить несогласие в связи с принятием скандального закона, по сути приводящего к ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна».

Указывается, что украинские граждане собрались на ранее анонсированный митинг на площади около театра имени Ивана Франко. О мероприятии объявил Центр противодействия коррупции Украины.

Представители украинского телеканала «Эспрессо Запад» сообщают, что в городе Львов также – митинг. Украинцы приходили с плакатами, где написаны лозунги: «Это не закон – это капитуляция перед коррупцией», а также «Мы можем [организовать] майдан 2.0, хотите?».

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