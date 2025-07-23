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Третий раунд переговоров России и Украины ожидается 23 июля в Стамбуле

23 июля 2025 07:33
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Внимание всего мира вновь приковано к Стамбулу, где 23 июля вечером ожидается третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как и ранее, он состоится во дворце Чираган. По крайней мере, так заявила украинская сторона. В Москве дату возможной встречи пока официально не подтвердили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третий раунд переговоров России и Украины ожидается 23 июля в Стамбуле-2

Тем не менее в Кремле уже сообщили, что изменений в составе российской переговорной группы нет. Ее, как и во время второго раунда, возглавит помощник президента России Владимир Мединский. Во главе украинской делегации будет Рустем Умеров. В ходе предстоящего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле стороны планируют обсудить проекты меморандумов об условиях завершения конфликта. Соответствующими документами они обменялись на июньской встрече. Тогда переговорные группы договорились о проведении обмена пленными и телами погибших. Будет ли результативным третий раунд, покажет время. В Кремле заявили, что не ждут существенного прогресса от предстоящих переговоров.

# Международная политика

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