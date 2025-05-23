Белорусские школьники привезли 6 из 6 наград с Международной Менделеевской олимпиады в Бразилии
В последнее воскресенье мая отмечается День химика. На днях белорусские школьники под руководством преподавателей БГУ завоевали шесть наград на престижной международной Менделеевской олимпиаде по химии.
О своих успехах рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Зураев, декан химического факультета БГУ, и Александр Наливко, учащийся гимназии № 37 города Минска.
Ольга Бурлакова, ведущая:
40 государств участвовало в этой олимпиаде, и наши ребята привезли шесть наград. Это действительно достижение.
Александр Зураев, декан химического факультета БГУ:
Шесть из шести. То есть все.
Ольга Бурлакова:
То есть уровень химиков в нашей стране высочайший?
Александр Зураев:
Традиционно высочайший.
Ольга Бурлакова:
Сколько готовились?
Александр Наливко, учащийся гимназией № 37 г. Минска:
Очень долго. С 7 класса я готовлюсь к олимпиадам, участвую в олимпиадном движении. Я каждый день готовлюсь к олимпиаде. От 1 часа до 2-3 часов в день занимаюсь. Решаю задачи, читаю книги.
Ольга Бурлакова:
Но олимпиада в Бразилии была самой сложной олимпиадой в твоей жизни?
Александр Наливко:
Да, это определенно было самое сложное испытание в моей жизни, ничего подобного еще не видел.
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