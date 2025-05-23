Белорусские школьники привезли 6 из 6 наград с Международной Менделеевской олимпиады в Бразилии

В последнее воскресенье мая отмечается День химика. На днях белорусские школьники под руководством преподавателей БГУ завоевали шесть наград на престижной международной Менделеевской олимпиаде по химии. О своих успехах рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Зураев, декан химического факультета БГУ, и Александр Наливко, учащийся гимназии № 37 города Минска. Ольга Бурлакова, ведущая:

40 государств участвовало в этой олимпиаде, и наши ребята привезли шесть наград. Это действительно достижение.

Александр Зураев, декан химического факультета БГУ:

Шесть из шести. То есть все. Ольга Бурлакова:

То есть уровень химиков в нашей стране высочайший? Александр Зураев:

Традиционно высочайший. Ольга Бурлакова:

Сколько готовились?