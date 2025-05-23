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Белорусские школьники привезли 6 из 6 наград с Международной Менделеевской олимпиады в Бразилии

23 мая 2025 09:41
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В последнее воскресенье мая отмечается День химика. На днях белорусские школьники под руководством преподавателей БГУ завоевали шесть наград на престижной международной Менделеевской олимпиаде по химии.

О своих успехах рассказали гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Зураев, декан химического факультета БГУ, и Александр Наливко, учащийся гимназии № 37 города Минска.

Ольга Бурлакова, ведущая:
40 государств участвовало в этой олимпиаде, и наши ребята привезли шесть наград. Это действительно достижение.

Белорусские школьники привезли 6 из 6 наград с Международной Менделеевской олимпиады в Бразилии-2

Александр Зураев, декан химического факультета БГУ:
Шесть из шести. То есть все.

Ольга Бурлакова:
То есть уровень химиков в нашей стране высочайший?

Александр Зураев:
Традиционно высочайший.

Ольга Бурлакова:
Сколько готовились?

Белорусские школьники привезли 6 из 6 наград с Международной Менделеевской олимпиады в Бразилии-4

Александр Наливко, учащийся гимназией № 37 г. Минска:
Очень долго. С 7 класса я готовлюсь к олимпиадам, участвую в олимпиадном движении. Я каждый день готовлюсь к олимпиаде. От 1 часа до 2-3 часов в день занимаюсь. Решаю задачи, читаю книги.

Ольга Бурлакова:
Но олимпиада в Бразилии была самой сложной олимпиадой в твоей жизни?

Александр Наливко:
Да, это определенно было самое сложное испытание в моей жизни, ничего подобного еще не видел.

Подробности смотрите в видео.

# Школьники # Одаренная молодежь

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