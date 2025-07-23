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Около 2 тыс. киевлян вышли на протесты из-за притеснения антикоррупционных органов

23 июля 2025 07:18
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В Киеве устроили протест из-за приказа Зеленского разгромить Национальное антикоррупционное бюро Украины. Украинцы с плакатами собрались возле театра имени Франко и скандировали «Позор!», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 2 тыс. киевлян вышли на протесты из-за притеснения антикоррупционных органов-2

Ранее СБУ провела обыски и аресты в неподконтрольном Зеленскому антикоррупционном бюро, а затем Верховная рада одобрила законопроект, который фактически обнуляет возможности ведомства действовать против чиновников. Согласно документу, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также сможет забирать у него любое дело или вовсе прекратить его. Примечательно, что существование независимых антикоррупционных органов в Украине было условием для евроинтеграции, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хвалила Киев за их работу.

# Акции протеста

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