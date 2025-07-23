Около 2 тыс. киевлян вышли на протесты из-за притеснения антикоррупционных органов

Ранее СБУ провела обыски и аресты в неподконтрольном Зеленскому антикоррупционном бюро, а затем Верховная рада одобрила законопроект, который фактически обнуляет возможности ведомства действовать против чиновников. Согласно документу, генеральный прокурор получит доступ ко всем делам бюро, а также сможет забирать у него любое дело или вовсе прекратить его. Примечательно, что существование независимых антикоррупционных органов в Украине было условием для евроинтеграции, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хвалила Киев за их работу.