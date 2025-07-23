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Европейцы игнорируют катастрофу в Украине – журналист Гордон

23 июля 2025 07:51
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Европейцы игнорируют катастрофу в Украине – журналист Гордон-0

Политическая тишина в Европейском союзе и безразличие к катастрофе в Украине изменит ход конфликта. Такое мнение высказал журналист Хамиш де Бреттон-Гордон, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

В материале указывается, что вслед за недавним вмешательством президента США Дональда Трампа, возможно, меняющим ход конфликта в Украине, лидеры ЕС начали направлять внимание «куда угодно, но не на Восток».

Гордон подчеркивает, что ряд западных политиков в данный момент либо отправились в отпуск, либо пребывают в размышлении о нем. Журналист считает, что у политиков якобы нет права на отпуск в момент ухудшения ситуации в Украине.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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