Политическая тишина в Европейском союзе и безразличие к катастрофе в Украине изменит ход конфликта. Такое мнение высказал журналист Хамиш де Бреттон-Гордон, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

В материале указывается, что вслед за недавним вмешательством президента США Дональда Трампа, возможно, меняющим ход конфликта в Украине, лидеры ЕС начали направлять внимание «куда угодно, но не на Восток».

Гордон подчеркивает, что ряд западных политиков в данный момент либо отправились в отпуск, либо пребывают в размышлении о нем. Журналист считает, что у политиков якобы нет права на отпуск в момент ухудшения ситуации в Украине.

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