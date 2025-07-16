Спецфонд Президента Беларуси направит более 240 тыс. рублей на поддержку талантливой молодёжи

Присуждены 26 именных премий и 12 творческим коллективам, которым не было равных на международных и республиканских конкурсах. Не забыты и те, кто вел ребят к заветным победам. Отмечена работа 13 педагогов. Распоряжение об утверждении решения совета специального фонда Президента Беларуси подписано главой государства. На поддержку талантов направят более 240 тысяч рублей.