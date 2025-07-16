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Спецфонд Президента Беларуси направит более 240 тыс. рублей на поддержку талантливой молодёжи

16 июля 2025 13:35
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Поддержку получат и юные таланты. Обладателями гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда Президента стали 13 победителей международных художественно-творческих состязаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На поддержку одарённых студентов из спецфонда Президента выделят 560 тыс. рублей.

Спецфонд Президента Беларуси направит более 240 тыс. рублей на поддержку талантливой молодёжи-2

Присуждены 26 именных премий и 12 творческим коллективам, которым не было равных на международных и республиканских конкурсах. Не забыты и те, кто вел ребят к заветным победам. Отмечена работа 13 педагогов. Распоряжение об утверждении решения совета специального фонда Президента Беларуси подписано главой государства. На поддержку талантов направят более 240 тысяч рублей.

# Александр Лукашенко # Специальный Фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов # Одаренная молодежь # Молодежь Беларуси

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