Молодые, креативные, уверенные в своих силах! Пообщались с талантливой молодёжью

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Молодые, креативные, уверенные в своих силах и способностях. Наша элита. Гордость страны. Они никогда не искали легких путей, а наоборот решали сложные задачи, разрабатывали научные проекты, завоевывали медали – и были примером для своих сверстников. Сегодня расскажем про молодых ребят, которым к своим 20 годам есть, чем похвалиться.