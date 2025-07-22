Молодые, креативные, уверенные в своих силах! Пообщались с талантливой молодёжью
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Молодые, креативные, уверенные в своих силах и способностях. Наша элита. Гордость страны. Они никогда не искали легких путей, а наоборот решали сложные задачи, разрабатывали научные проекты, завоевывали медали – и были примером для своих сверстников. Сегодня расскажем про молодых ребят, которым к своим 20 годам есть, чем похвалиться.
Музыка, которая завораживает. И виртуоз, который влюбляет в нее и в этот удивительный инструмент с первых аккордов. Николай Навицкий выпускник Белорусского государственного университета культуры и искусств. Его путь в мир прекрасного был достаточно долгим.
Николай Навицкий, выпускник БГУКИ:
Начинал я в школе с музыкальным уклоном. Там у меня был преподаватель, я безумно благодарен, что она когда-то заметила во мне что-то, что может заинтересовать зрителей. Привила мне любовь к музыке, в том числе.
После этого Николай окончил Минский государственный колледж искусств. А затем еще и факультет музыкального и хореографического искусства БГУКИ. Планы у молодого человека грандиозные – влюбить в этот инструмент как можно больше людей.
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